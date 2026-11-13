“Estamos retomando el lanzamiento de la petroquímica porque no solamente debemos usar el gas natural para generación eléctrica, también debemos darle un valor agregado y es por eso que hemos reactivado las actividades pendientes de Perú-Petro, que estuvo negociando las regalías [para el proyecto] con el Consorcio Camisea”, indicó la viceministra de Hidrocarburos, Iris Cárdenas, en un reciente foro de energía.

Ahora, la funcionaria acaba de anunciar que Perú-Petro ya “ha negociado y llegado a un acuerdo” que permitirá industrializar el gas y brindar, al mismo tiempo, seguridad alimentaria a nuestro país a través de la producción de fertilizantes.

“Por eso, ya estamos elaborando el decreto supremo para que haya un pliego tarifario por redes de distribución con una tarifa especial para la petroquímica”, manifestó la funcionaria en el último Almuerzo Mensual de Compañías Operadoras Petroleras (Amecop).

¿De qué se trata esta tarifa especial?

El gas para la petroquímica provendrá del lote 88 con una tarifa especial.

TARIFA PROMOCIONAL

Hasta hace dos años había tres empresas interesadas en desarrollar un complejo petroquímico en el sur del Perú, entre ellas, la chilena Enaex. La iniciativa fracasó, empero, debido a la inoperancia del Gobierno en su propósito de facilitar el largo proceso, empezando por la implementación de una tarifa promocional para el gas natural destinado al proceso petroquímico.

Y es que, como bien señala Luis Fernández, socio de Gas Energy, el gas para la petroquímica “siempre debe tener un precio especial”.

“La principal razón es la competencia del gas natural abundante y barato que hay en Estados Unidos (…) Pero también el gas de Argentina, país que está trabajando en desarrollar más reservas y que tiene, además, el proyecto de desarrollar una nueva petroquímica en Bahía Blanca, que será una de las más grandes con las que cuentan”, explica el especialista.

El gobierno de Javier Milei busca desarrollar, en efecto, la mayor planta de fertilizantes de la región, aprovechando las enormes reservas de ‘shale gas’ del yacimiento Vaca Muerta.

Para competir contra este tipo de iniciativas y atraer, nuevamente, a los inversores petroquímicos, el Ejecutivo ha reemprendido la tarea de implementar la anhelada tarifa promocional para la petroquímica.

En esa línea, Perú-Petro inició, semanas atrás, una serie de negociaciones con el Consorcio Camisea a fin de flexibilizar las regalías para el gas que se destinará al proyecto.

Argentina cuenta con gas natural barato para sus plantas petroquímicas. El gas de Camisea debe competir contra eso. Photographer: Sarah Pabst/Bloomberg / Sarah Pabst

Esto, para reducir el precio final de la molécula y posibilitar que la tarifa promocional sea la menor posible.

Al respecto, dialogamos con el presidente de Perú-Petro, Esteban Bertarelli, a fines de setiembre, cuando las conversaciones venían tomando vuelo.

“Estamos negociando con Pluspetrol (líder del consorcio) una modificación del contrato del lote 88 para poder tener una tarifa especial para la petroquímica”, refirió, precisando que las conversaciones iban por buen camino debido a “la buena voluntad” del consorcio negociador de la empresa.

“Estamos, prácticamente, de acuerdo, y esperamos tener buenas noticias en las próximas semanas para que se fomente la petroquímica y se incremente el consumo de gas natural en el Perú, lo cual ayudaría a nuestra industrialización”, dijo entonces.

Seis semanas después el acuerdo ya ha sido cerrado y, aunque no se conocen los detalles, se sabe que Perú-Petro ha fijado una regalía más baja sobre los volúmenes de gas que se orientarán a la petroquímica. Hablamos de entre 90 y 130 millones de pies cúbicos diarios del preciado hidrocarburo.

Esto permitirá que Osinergmin y el Minem implementen una tarifa competitiva que vuelva a atraer a los inversionistas. Pero, ¿los habrá?

Desarrollar una industria petroquímica de fertilizantes y/o explosivos requiere un suministro de gas ininterrumpido por, al menos, 20 años.

CONTRATO POR 20 AÑOS

“Todo el mundo habla de qué tan importante es tener una petroquímica propia para darle valor agregado al gas natural, pero no será tan fácil”, señala Fernández.

Y es que, a entender del especialista, el precio de la molécula ha dejado de ser el factor crítico para gatillar el proyecto. Lo importante ahora, anota, es “conseguir al interesado”.

“El precio de la molécula es importante, pero ningún interesado va a poner una inversión de US$1.500 millones o US$ 2.000 millones si no tiene un contrato de [suministro de gas] por, al menos, 20 años. Pero, ojo, son 20 años contados a partir del día en que la planta empieza a funcionar, lo cual ocurriría, en el mejor de los casos, en el 2030 o 2031”, estima.

¿Por qué habría problemas en garantizar 20 años de suministro de gas? El problema es que el contrato del lote 88, de donde provendrá el gas para la petroquímica, expira en el 2040, lo cual deja un margen pequeño, de 14 años, para que el Consorcio Camisea garantice el suministro de gas a los potenciales inversionistas.

No es el Estado, en estos casos, quien garantiza la molécula de gas sino el productor, siempre y cuando pueda garantizar que está en condiciones de extraerlo por más de 20 años.

Eso deja en el aire la pregunta de si el Gobierno renovará el contrato del lote 88 al Consorcio Camisea o buscará otro consorcio operador.

El Minem y el Gobierno al más alto nivel deberán decidir si amplían o no el contrato del lote 88, que vence en el 2040. (Foto: USI)

“El tema es que la petroquímica se debió hacer cuando al consorcio le quedaban 20 años de contrato, pero no se hizo. Entonces, cualquier cosa que se piense hacer ahora tiene un grado de dificultad mayor. Nadie hace un proyecto para menos de 20 años”, enfatiza Fernández.

¿Qué planea hacer el Gobierno al respecto? Si desea que la petroquímica salga en el menor tiempo posible y no vuelva al archivo del olvido, debe tomar una decisión en el corto plazo.

Este Diario se comunicó con Pluspetrol para obtener sus comentarios sobre las regalías negociadas con Perú-Petro, pero se excusó de responder.