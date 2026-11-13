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El Consorcio Camisea y el Gobierno han dado el primer paso para el desarrollo de la industria petroquímica.
El Consorcio Camisea y el Gobierno han dado el primer paso para el desarrollo de la industria petroquímica.
Por Juan Saldarriaga

El Ejecutivo desempolva el expediente de la petroquímica. Tras largos meses de abandono, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y Perú-Petro relanzan esta iniciativa, acariciada desde hace más de dos décadas por sucesivos gobiernos y devuelta al archivo por un sinnúmero de motivos, incluyendo la inercia gubernamental.

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