Piura y el norte del Perú experimentan una aguda crisis energética ocasionada por la congestión de las redes y el alto costo de la generación eléctrica. Frente a ello, Nilton Olazábal, presidente de Pecier y gerente general del Grupo Distriluz, propone impulsar el desarrollo de centrales térmicas in situ, en base al gas natural.

Este y otros temas relevantes, como la transición energética y la interconexión regional, serán abordados y debatidos en la 2° Expo Pecier Fise, evento organizado por el Comité Nacional Peruano de la Comisión de Integración Energética Regional (Pecier) y la Feria Internacional del Sector Eléctrico (Fise) de Medelín, Colombia. Al respecto conversamos con Nilton Olazábal.

- Este miércoles se inicia Expo Pecier Fise, que viene a ser el Perumin del sector eléctrico. ¿Es la segunda versión?

Esta es la segunda edición del Expo Pecier Fise. La anterior fue en el año 2024, y [ahora] se consolida como el principal punto de encuentro del sector eléctrico peruano. Y no solamente peruano, sino también regional. Va a congregar a más de 4.500 profesionales y proveedores de 15 países. Cuenta con una feria de proveedores y un evento académico. Entonces, es bastante importante porque va a abordar temas relacionados con la coyuntura actual del sector eléctrico.

- ¿Cuáles son los temas que van abordar con mayor urgencia?

Uno de los principales temas es coyuntural y tiene que ver con la congestión eléctrica. Ha habido un problema de congestión en las empresas eléctricas del norte debido a la falta de capacidad de transmisión que hay en esa parte del país.

- Sí, hemos tenido conocimiento de esa problemática que afecta a Piura y al norte del país. ¿Eso se resolvería con las líneas de transmisión que se han licitado tardíamente?

En realidad, la esperanza es contar con esa línea de transmisión. Sin embargo, de acuerdo con lo que hemos venido indagando, todavía hay un período [de tiempo] que falta cubrir para que podamos contar con ella. Por ahora, se han hecho unas coordinaciones a nivel ministerial y también del COES para que la línea de transmisión actual pueda ampliar su capacidad, pero sin afectar el tema de seguridad. Entonces, ya se ha logrado hacer algo, pero esperamos que se acelere la construcción de la línea que va a salir de Huánuco hasta Celendín.

Piura y otras regiones del norte del país sufren cortes de electricidad debido a la congestión de las redes.

- ¿Cuándo se terminaría de construir esa línea de transmisión?

Está planteada para el 2029.

- ¿Entonces, son tres años los que hay que esperar?

Y no solo eso, sino que también está el tema de la generación eléctrica local. Hay unas centrales térmicas [a gas natural] que también ayudan, pero un punto importante aquí sería masificar el uso del gas para que pueda haber generación eléctrica local, de alguna manera, más barata. Porque la generación local existente es a diésel, y la generación a diésel es cara. Entonces, eso hace que se eleven los costos marginales y que la compra de energía salga cara para las empresas.

- En un reciente foro de gas natural se mencionó la posibilidad de tender un gasoducto entre los campos hidrocarburíferos de Piura y Éten (Chiclayo), donde hay dos centrales térmicas que podrían activarse con gas. ¿Esto podría ayudar a resolver los problemas energéticos del norte?

Claro. En Eten existe una central dual, que funciona tanto con diésel como con gas, pero el tema es cómo llevamos el gas hasta Eten. Entonces, ahí se hablaba de hacer un gasoducto que vaya desde los puntos de extracción del gas en Piura hacia Chiclayo. En Piura se han instalado recientemente dos centrales de generación a gas, una en Paita y una que está todavía en construcción en Sechura. Cuando empiecen a funcionar vamos a tener un gran alivio porque estamos hablando de una cantidad de megawatts importantes que va a ayudar atender la demanda del norte del Perú.

- ¿Esas son las centrales que está construyendo Promigas?

Así es. Promigas ya tiene la central de Paita construida. Entiendo que tiene todavía algunos temas técnicos que resolver, pero ya no demora en entrar en operación.

- El COES ha mencionado que las tarifas eléctricas van a subir en adelante porque cada vez va será más necesario utilizar diésel para generación. No sé si eso es una tendencia.

En realidad, no. Eso es algo que se está presentando de manera coyuntural por la congestión eléctrica que hay en el norte. Cuando hay una congestión en el norte, se tiende a generar electricidad con centrales locales, que son a diésel. El costo de generación en diésel es alto comparado con el precio del sistema interconectado. Eso eleva un factor, que se llama FTE (factor de transmisión de electricidad), que tiende a multiplicar el valor de la compra de energía. Lamentablemente, esa sobrecompra se traslada finalmente a la demanda.

Promigas invierte en la construcción de centrales térmicas en Piura.

- Sabemos que ya han empezado a subir las tarifas de los usuarios regulados (hogares) en el norte.

Hay un incremento en las tarifas, pero tampoco es tan alto. Pero eso es temporal. ¿Por qué? Porque se espera contar con esa línea de transmisión paralela. Y, aparte de ello, también existe una generación local a través de gas, que es más barato que la generación con diésel.

TRANSICIÓN ENERGÉTICA

- Los gerentes generales de las distribuidoras privadas y estatales solicitaron, hace poco, una reforma de la distribución eléctrica para viabilizar inversiones, de cara a la transición energética. ¿Ese es otro tema que abordará la 2° Pecier Fise?

Para que podamos hablar de transición energética no solamente es necesario contar con plantas de generación eléctrica, porque ahora hay bastantes proyectos eólicos y solares. El tema es cómo transportamos la energía, cómo la distribuimos y cómo la comercializamos. Para eso debemos migrar a las redes inteligentes. Y, posteriormente, de cara al usuario, tener la medición inteligente. Pero todo eso es inversión. Y para que podamos realizar esa inversión, se necesita una regulación que la acompañe.

- Luz del Sur y Pluz quieren implementar la medición inteligente. Eso es en Lima, ¿pero la idea es tenerla en las regiones, también?

Ese es un punto importante. Pluz y Luz del Sur operan prácticamente en Lima, y tienen parte de la sierra, pero muy menor. Sin embargo, las demás distribuidoras tienen zonas diversificadas. Están en la costa, en la sierra, en la selva, y el gran problema que tienen estas empresas, sobre todo las de la sierra, es el tema de la comunicación. Cuando instalamos medición inteligente necesitamos señal, pero sabemos que en nuestro país no todas las zonas tienen cobertura de celular.

- ¿Ese es el gran impedimento que tienen?

Las empresas sufren para poder obtener información del medidor. Allí debemos pedir a la actual gestión (del Ejecutivo) que consiga que todo el territorio peruano tenga cobertura, porque ese es uno de los puntos importantes para el tema de la medición inteligente. Pero también vamos a abordar la integración eléctrica con otros países, como ocurre, por ejemplo, en Europa.

- Europa está más interconectada que Sudamérica, ciertamente.

España está interconectada con Portugal y con Francia, y cuando hay déficit de energía en uno de esos países, se traslada la energía desde los otros. Por otro lado, está el tema de la ciberseguridad. Mientras más inteligente se hace nuestra red, más sofisticado es el problema de los ciberataques. Es otro punto importante que debemos tratar en este espacio.

"No podemos construir redes eléctricas después que la demanda está creciendo sin control", señala Nilton Olazábal, presidente de Pecier.

- Está pendiente la interconexión con Ecuador y también con Chile. ¿En qué estado se encuentran ambos proyectos?

La integración con Ecuador constituye la experiencia más concreta. Es la que está más cercana de realizar. Se espera que cuando haya problemas de congestión en el norte del país, se pueda tener energía proveniente del Ecuador, y viceversa, porque en algún momento Ecuador puede tener sequía y menor producción, y la idea es pasar la energía del Perú hacia el Ecuador. Pero ellos tienen un problema porque no han podido completar su parte del proyecto. Pero también se tiene la visión, en el futuro, de poder hacer una interconexión con Colombia, con Brasil y con Chile.

- ¿Qué otros temas abordarán en el evento?

Quiero comentarte que el Perú tiene una oportunidad extraordinaria. Tenemos los recursos energéticos, tenemos los profesionales, y tenemos la capacidad para acompañar el crecimiento del país. Pero, también hay que decirlo: debemos anticiparnos a la demanda. No podemos construir redes eléctricas después que la demanda está creciendo sin control. Entonces, debe haber un tema de planificación y de inversiones, para que el sistema eléctrico sea lo suficientemente robusto antes de que la demanda aparezca. Debemos actuar con planificación e inversión.

- Finalmente. ¿Habrá algún representante del Gobierno en la Expo Pecier Fise, quizás el ministro de Energía y Minas?

Claro. Ya se han hecho las invitaciones. Hemos pasado invitación a las principales autoridades del sector eléctrico. Se espera contar con el mismo ministro de Energía y Minas, y también, inclusive, con la presencia de la presidenta de la República.