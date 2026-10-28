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"Tenemos los recursos energéticos, tenemos los profesionales, y tenemos la capacidad para acompañar el crecimiento del país", manifiesta Nilton Olazábal, presidente de Pecier.
"Tenemos los recursos energéticos, tenemos los profesionales, y tenemos la capacidad para acompañar el crecimiento del país", manifiesta Nilton Olazábal, presidente de Pecier.
Por Juan Saldarriaga

Piura y el norte del Perú experimentan una aguda crisis energética ocasionada por la congestión de las redes y el alto costo de la generación eléctrica. Frente a ello, Nilton Olazábal, presidente de Pecier y gerente general del Grupo Distriluz, propone impulsar el desarrollo de centrales térmicas in situ, en base al gas natural.

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