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Resumen

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"Las cifras financieras no son tan buenas, especialmente, por lo que aconteció en marzo pasado con el incidente en el ducto de TGP", señala Juan Salinas.
"Las cifras financieras no son tan buenas, especialmente, por lo que aconteció en marzo pasado con el incidente en el ducto de TGP", señala Juan Salinas.
Por Juan Saldarriaga

A mediados del 2025 la chilena Colbún adquirió la totalidad de Fenix Power, uno de los productores de energía termoeléctrica más eficientes del mercado peruano. Desde entonces, la empresa del grupo Matte ha afianzado su portafolio de proyectos de energía renovable y sorteado una fuerte crisis a raíz del reciente incidente registrado en el ducto de TGP.

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