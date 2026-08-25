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Resumen

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Con la nueva administración (de Keiko Fujimori) podremos sacar adelante el Igaspe, señala Iris Cárdenas | Minem
Con la nueva administración (de Keiko Fujimori) podremos sacar adelante el Igaspe, señala Iris Cárdenas | Minem
Por Juan Saldarriaga

El atractivo del Perú para las empresas petroleras se reduce año tras año. Prueba de ello es el reciente abandono, por parte de Chevron, de un importante lote de exploración en el ‘offshore‘.

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