El atractivo del Perú para las empresas petroleras se reduce año tras año. Prueba de ello es el reciente abandono, por parte de Chevron, de un importante lote de exploración en el ‘offshore‘.

Para incrementar la competitividad del país, el Gobierno plantea una serie de medidas, como la simplificación de la permisología a través de un nuevo instrumento ambiental denominado Igaspe. Al respecto conversamos con la viceministra de Hidrocarburos, Iris Cárdenas, en la XV Conferencia Gas Natural Perú 2026.

- ¿Qué es el Igaspe?

Es un instrumento de gestión ambiental complementario que permitiría reducir los tiempos de evaluación de los permisos para exploración y explotación de hidrocarburos, pero sin reducir los estándares ambientales.

- ¿En qué consiste este instrumento ambiental?

Desde el año 1993 se cuenta con información disponible de las zonas que cuentan con estudios ambientales. Lo que tenemos que hacer es sistematizar toda esa información para contar con una línea de base pública. Entonces, si una empresa quiere desarrollar un estudio de sísmica en una zona que ya es conocida, sea en el mar, la selva o el desierto, solamente debe presentar sus medidas de manejo ambiental.

- ¿Sólo serán necesarias estas medidas de manejo?

Si la empresa presenta este plan de manejo ya no será necesario que presente la caracterización ambiental que abarca como diez tomos, porque eso ya lo tendríamos. Lo que harán será presentar ese plan de manejo y eso se evaluaría en tres meses. Ya no tomaría tres o cuatro años, y de esa forma tendríamos las medidas qué van a reducir o evitar los impactos ambientales. Pero esto no va a evitar la participación ciudadana.

- ¿Igual se desarrollarían los talleres de participación ciudadana?

Siempre tendría que haber un espacio en el cual se explique a la población de qué se trata el proyecto.

La exploración sísmica ya no requeriría engorrosos trámites ambientales.

- ¿El Igaspe permitiría avanzar los permisos ambientales en tres o cuatro meses en vez de en tres o cuatro años?

Sí.

- ¿Qué estudios ambientales reemplazaría?

Las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), en unos casos, y los Estudios de Impacto Ambiental Semidetallados (EISAsd), en otros.

- ¿El Igaspe no constituye una declaración jurada?

No. Es un proceso que trata de ir al corazón del problema porque a nosotros lo que nos interesa es que (las empresas) presenten las medidas que eviten que ocurran los impactos ambientales.

- ¿Qué hace falta para implementar el Igaspe? ¿Alguna resolución ministerial?

Sí. Eso debería de emitirlo el Ministerio del Ambiente (Minam). El Ministerio de Energía y Minas propone, pero, al final, el Ministerio del ambiente es el que va a aprobar la norma.

- ¿Ya han conversado de esto con el Minam?

Cuando yo fui viceministra de Hidrocarburos en la gestión pasada (2024-2025) ya lo habíamos conversado, pero no hubo mucha aceptación porque el Minam decía que la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) solo contempla tres tipos de estudio: DIA, EIAsd y EIA. Pero también plantea instrumentos de gestión ambiental complementarios. Sin embargo, yo creo que ahora sí se puede aprobar. Esperamos que con la nueva administración (de Keiko Fujimori) podremos llevarlo a cabo.

- El destrabe de la exploración y explotación de hidrocarburos también pasa por el fortalecimiento de Perú-Petro. ¿Qué proponen al respecto?

Se trata de darle más autonomía, de que Perú-Petro se rodee de personal calificado y tome decisiones autónomas.

El Minem señala que se estaría llegando a un acuerdo con Pluspetrol para relanzar la petroquímica. (Imagen: Andina)

- ¿Para eso hace falta cambiar al Directorio, los funcionarios y también los estatutos de la agencia?

Yo creo que lo principal son los estatutos, los reglamentos y los gerentes, porque el Directorio se suele cambiar. Para mí el motor de Perú-Petro es el gerente general porque es el funcionario operativo. El presidente del Directorio no es un funcionario ejecutivo.

- Finalmente, Usted ha mencionado que el gobierno proyecta relanzar la petroquímica. ¿De qué manera van a relanzarla?

La iniciativa se quedó en que Perú-Petro tenía que llegar a un acuerdo con Pluspetrol por el precio del gas natural en boca de pozo (en Camisea). Hablé con el presidente de Perú-Petro, Esteban Bertarelli, y señala que hasta ahora no han resuelto el problema con la cláusula anticorrupción.

- ¿Son dos problemas?

Pero también he hablado con Pluspetrol y dice que van a llegar a un acuerdo con Perú-Petro y que eso permitiría relanzar la licitación de un volumen de gas para la petroquímica.

- ¿Se sabe dónde se ubicaría el o los proyectos petroquímicos?

Se ubicarán dónde lo plantee el privado.

- ¿Qué localidades son las más adecuadas para eso?

Son factibles varias. Marcona (Ica), por ejemplo. Pero también se está pensando en evitar que pasen por concesiones de distribución de gas natural para que el precio sea más barato.