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Por Redacción EC

El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, anunció que en los próximos meses se convocará la buena pro del proyecto de la planta regasificadora que permita procesar el gas natural e incrementar las reservas en caso de emergencia.

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