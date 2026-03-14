El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, anunció que en los próximos meses se convocará la buena pro del proyecto de la planta regasificadora que permita procesar el gas natural e incrementar las reservas en caso de emergencia.

“Lo que nos hemos comprometido, desde el primer momento que vimos estos problemas, es que en este lapso de cinco meses ya tengamos convocado y otorgado la buena pro para una planta regasificadora”, señaló.

Agregó también que el compromiso del Gobierno es tener ese proyecto de la planta regasificadora en marcha antes de irnos.

Ángelo Alfaro explicó porque una planta regasificadora es mejor alternativa que un segundo gasoducto, el cual implicaría una mayor inversión.

“Si fallara la planta de Camisea, así tengamos 20 tubos en la costa no nos serviría de nada porque no hay forma de transportar el gas, pero con una planta regasificadora tendríamos un depósito que puede ser un pulmón de 30 días y tener una gran reserva”, sostuvo.

El ministro reconoció que la crisis energética ocurrida en estas dos semanas afectará económicamente al país, pero eso es por culpa de la desidia de gobiernos anteriores.

“Esta herencia que estamos recibiendo obedece a la inactividad y negligencia, hasta punible, de los gobiernos anteriores, pues teniendo las soluciones y los proyectos en marcha no se hicieron”, señaló.

“El Perú ha quedado expuesto y desnudado la vulnerabilidad ante cualquier falla del sistema de alimentación, pudiendo ser un sismo que paralice el ducto de Camisea y se han visto las consecuencias”, añadió.

Ángelo Alfaro destacó la reacción del Gobierno para afrontar la crisis energética, con medidas que resultaron eficaces para dosificar el suministro de gas y permitir que los hogares, el transporte masivo, los hospitales y las industrias de alimentos sigan funcionando.

“El trabajo conjunto, con el apoyo decidido del Gobierno, ha permitido que los días programados por la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) para la reparación del ducto sean menos”, indicó.