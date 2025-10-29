Según el estudio “Aportes Económicos de Camisea al Perú” elaborado por Macroconsult, el gas natural ha permitido que millones de familias, industrias y comercios accedan a una energía más limpia y económica, reduciendo las emisiones de CO2 del país en 15% y generando ahorros superiores a los S/ 474 mil millones para todos.

El informe explicó que, actualmente, parte del gas natural producido por Camisea genera 40% de la electricidad del Perú, impulsando el crecimiento de sectores productivos y fortaleciendo la seguridad energética nacional.

Además, que en sus más de dos décadas de operación, la compañía ha aportado más de S/67 mil millones al Estado peruano por concepto de regalías e impuesto a la renta. Su impacto directo, indirecto e inducido a la economía del país ha representado S/189 mil millones al PBI nacional, lo que equivale al 2% del producto anual.

Cusco: impacto económico y social del canon gasífero

En Cusco, el canon gasífero se ha convertido en una herramienta clave para el progreso regional. Desde el inicio del proyecto, la región ha recibido más de S/33 mil millones en transferencias, lo que equivale a S/4.3 millones diarios. Estos recursos han permitido financiar obras emblemáticas como la Vía Expresa de Cusco, la protección contra inundaciones del río Huatanay y la carretera Huancarani – Paucartambo.

La provincia de La Convención concentra la mayor parte de estos recursos, con más de S/14 mil millones; mientras que Echarati obtuvo S/3 mil millones hasta el 2016 y Megantoni, distrito que se creó en el año 2016, más de S/1.900 millones. Además, universidades como la UNSAAC y la Universidad Intercultural de Quillabamba han recibido más de S/500 millones cada una para mejorar su infraestructura y fortalecer la formación de miles de jóvenes cusqueños.

Por otro lado, el Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea (Focam) ha sido uno de los principales mecanismos para convertir la energía en progreso tangible. Desde su creación, ha transferido más de S/ 39.5 mil millones a gobiernos regionales y locales de Ucayali, Ayacucho, Huancavelica, Ica y Lima provincias. Pisco, por ejemplo, a través del Focam, ha recibido más de S/255 millones para que puedan ser empleados para atender proyectos de infraestructura, salud, educación y desarrollo.