La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) se pronunció mediante un comunicado sobre el corte de gas natural debido a la rotura de un ducto y posterior deflagración en una de las estaciones del gaseoducto de la Transportadora de Gas del Perú (TGP), concesionaria de la zona afectada.

Al respecto, la SNI anunció las próximas medidas que se tomarán, además de proponer el uso de fuentes alternativas de energía de manera temporal.

Tras una reunión con TGP, la concesionaria informó a la Sociedad que recién hoy se accederá a la zona del siniestro con el objetivo de evaluar los daños y publicar un alcance real del tiempo que tomará la reparación del ducto.

“Como medida preventiva, el tramo afectado permanece aislado mientras se desarrollan las acciones necesarias para reestablecer el servicio de forma segura y confiable”, se lee en el mensaje.

“La SNI viene evaluando proponer, como medida temporal de emergencia, el uso de fuentes alternativas de energía, tales como GLP o diésel, priorizando aquellas opciones que garanticen mayor disponibilidad, continuidad y seguridad operativa”, agregó sobre las recomendaciones a seguir.

Por otro lado, el grupo también insistió en pedir al Ejecutivo la publicación de un Decreto de Urgencia por parte del Ministerio de Energía y Minas (Minem), para que así se permita la viabilidad excepcional para el uso de fuentes alternas de otros combustibles y se compense la falta de suministro de gas.

“TGP ha reafirmado su compromiso con superar esta contingencia con los más altos estándares de seguridad y confiabilidad, manteniendo informadas a las autoridades y a la ciudadanía”, añade el comunicado.

La SNI finalmente anunció que mantendrá reuniones con Cálidda y el Minem para tratar la falta de abastecimiento energético en el país.

