Angelo Alfaro, ministro de Energía y Minas, adelantó que la reparación de los ductos de gas natural líquidos de Camisea continúa y ya se completó un avance del 52% para ponerlos en operatividad nuevamente.

“La reparación de los ductos de gas natural y líquidos de Camisea sigue firme y ya se completó un avance de 52% para ponerlos en operatividad nuevamente, y hoy deben continuar los trabajos ya que hay adecuadas condiciones climáticas para ello”, sostuvo Alfaro en entrevista con TVPerú.

El titular del Minem hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y sostuvo que hay motivos para confiar que el próximo 14 de marzo se restablezca la normalización del suministro de gas natural.

Respecto al precio internacional del petróleo, indicó que ese hidrocarburo registra alta volatilidad a raíz del conflicto en Medio Oriente y, en las últimas horas, registró una reducción en su precio tras los anuncios sobre una pronta culminación de las acciones bélicas. “Somos muy sensibles a esas variaciones”, puntualizó .

Además, ratificó que hay stock de combustibles para atender la demanda nacional y, a fin de agilizar la distribución a grifos y estaciones, se emitirá un nuevo dispositivo legal de urgencia para flexibilizar horarios de carga y descarga de las cisternas que realizan el abastecimiento a nivel nacional.

La empresa Transportadora de Ga del Perú (TGP), ha incrementado el volumen de gas natural de 70 a 80 millones de pies cúbicos diarios y ha anunciado la ampliación de la priorización del suministro para los usuarios, la cual incluye a hogares y comercios; unidades de transportes que operan exclusivamente con GNV, industrias cuyo consumo diario sea menor a 20,000 m3 y que se encuentren vinculadas a salud pública, producción de alimentos, entre otros, y a empresas generadoras de electricidad que no forman parte del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), previa autorización del COES.

Por su parte, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) intensifica la supervisión en todo el país, con el fin de verificar el stock de combustibles y monitorear el abastecimiento en el mercado, mediante inspecciones en plantas de abastecimiento, grifos y estaciones de servicio.