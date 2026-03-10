Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Prevén restablecimiento del gas natural en Lima y Callao para el 14 de marzo. (Foto: Andina)
Prevén restablecimiento del gas natural en Lima y Callao para el 14 de marzo. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Angelo Alfaro, ministro de Energía y Minas, adelantó que la reparación de los ductos de gas natural líquidos de Camisea continúa y ya se completó un avance del 52% para ponerlos en operatividad nuevamente.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.