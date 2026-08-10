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Resumen

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Sectores como construcción y minería concentran mayores riesgos laborales, en un contexto de siniestralidad en aumento y mayor presión legal para las empresas. Foto: Andina.
Sectores como construcción y minería concentran mayores riesgos laborales, en un contexto de siniestralidad en aumento y mayor presión legal para las empresas. Foto: Andina.
Por Juan Saldarriaga

El Gobierno arranca con muchas ilusiones su gestión del sector minero-energético, empezando por lo fundamental: el ordenamiento de las entidades públicas más gravitantes, como el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y Petro-Perú.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.