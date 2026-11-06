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Resumen

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Piura tiene mucho gas natural y también una central térmica que puede paliar la crisis energética en el norte del país.
Piura tiene mucho gas natural y también una central térmica que puede paliar la crisis energética en el norte del país.
Por Juan Saldarriaga

El norte del Perú sufrió el pasado domingo un apagón masivo de cerca de cuatro horas, el cual afectó a hogares e industrias de todo tipo, incluyendo a la nueva refinería de Talara (Piura), megaproyecto que tuvo que detener sus operaciones para evitar daños a su infraestructura, según reportó la empresa en un comunicado.

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