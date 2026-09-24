icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Tras el incidente en el ducto de TGP en marzo pasado, la empresa del mismo nombre propone extender esta infraestructura para llevar el gas al sur del país.
Tras el incidente en el ducto de TGP en marzo pasado, la empresa del mismo nombre propone extender esta infraestructura para llevar el gas al sur del país.
Por Juan Saldarriaga

Después de un prolongado silencio, Transportadora de Gas del Perú (TGP) vuelve a poner sobre el tapete el denominado ‘gasoducto costero’ (TGP Extensión Sur), iniciativa de US$2.000 millones que busca llevar el gas natural de Camisea a las centrales térmicas de Ilo y Mollendo y la ciudad de Arequipa.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.