Después de un prolongado silencio, Transportadora de Gas del Perú (TGP) vuelve a poner sobre el tapete el denominado ‘gasoducto costero’ (TGP Extensión Sur), iniciativa de US$2.000 millones que busca llevar el gas natural de Camisea a las centrales térmicas de Ilo y Mollendo y la ciudad de Arequipa.

Esto, a través de un ducto telescópico de cerca de 1.000 kilómetros de longitud que se iniciará en el distrito de Humay (Ica), localidad costera hasta donde llega el actual sistema de ductos de TGP.

Así se desprende de la propuesta de adenda (la novena hasta la fecha) que la empresa de energía ha remitido al Ministerio de Energía y Minas (Minem) y que fue publicada el pasado 22 de setiembre.

El documento busca incorporar el nuevo gasoducto - referido como ‘Ramal Sur’ - al sistema de transporte de gas natural a cambio de una prórroga en el plazo del contrato de TGP con el estado peruano “por diez años adicionales, a partir del 8 de enero del 2034, con lo cual el plazo del contrato (BOOT) vencerá el 8 de enero del 2044”.

Como novedad, la adenda incluye la construcción de un ramal adicional de 116 kilómetros de longitud para llevar el gas natural a la ciudad de Tacna. Y también la incorporación en la estructura tarifaria de una categoría especial “de aplicación exclusiva a los volúmenes de gas natural transportados con destino a y para uso exclusivo para la industria petroquímica”.

Es decir, una “tarifa petroquímica” para alentar el desarrollo de esta industria en algún lugar de la costa peruana entre Pisco y Tacna.

TGP propone llevar el gas de Camisea a Arequipa, Moquegua y Tacna.

En detalle, el proyecto comprende la construcción de un ducto de 817 kilómetros de longitud entre Humay e Ilo (Moquegua) y el tendido de tres ramales secundarios: uno de 90 kilómetros hasta la ciudad de Arequipa, otro de 16 kilómetros hasta Mollendo y el referido ramal hasta Tacna.

“El sistema contará, adicionalmente, con la instalación de una planta compresora en el kilómetro 417, en el distrito de Atico, provincia de Caravelí, departamento de Arequipa”, señala el documento.

Para llevar todo esto adelante, TGP estima una inversión preliminar de US$2.072 millones. El gasoducto tendrá una capacidad de diseño referencial de 346 millones de pies cúbicos diarios, que podrían ampliarse si se determina un nuevo alcance para el proyecto.

Cabe recordar que la iniciativa fue lanzada en octubre del 2024 en Lima y Arequipa. Fue presentada como un proyecto complementario al SIT-Gas (otrora gasoducto sur peruano), iniciativa paralizada desde hace cerca de una década.

TGP Extensión Sur sufrió una dilación a inicios de año como consecuencia del siniestro ocurrido en el ducto de TGP (Camisea-Lima), el cual dejó sin gas natural a las industrias, taxis y plantas de generación térmica de Lima e Ica durante 13 largos días.

Se trató de un evento catastrófico que ocasionó graves pérdidas para el país y cuyo origen aún sigue siendo materia de investigación. TGP Extensión Sur es una ampliación de dicha infraestructura.