La crisis generada por la rotura de los ductos de gas natural en Cusco ya empieza a sentirse con fuerza en los bolsillos de los conductores. | Foto: Hugo Pérez.
Por Fiorella Gil Mena

La crisis generada por la rotura de los ductos de gas natural en Cusco ya empieza a sentirse con fuerza en los bolsillos de los conductores. En Lima, el precio de la gasolina ha registrado alzas en diversos grifos y en algunos casos ya supera los S/19 por galón, según Facilito de Osinergmin, en medio de la restricción temporal del Gas Natural Vehicular (GNV) que obliga a cientos de miles de vehículos a migrar a combustibles más caros.

