La crisis generada por la rotura de los ductos de gas natural en Cusco ya empieza a sentirse con fuerza en los bolsillos de los conductores. En Lima, el precio de la gasolina ha registrado alzas en diversos grifos y en algunos casos ya supera los S/19 por galón, según Facilito de Osinergmin, en medio de la restricción temporal del Gas Natural Vehicular (GNV) que obliga a cientos de miles de vehículos a migrar a combustibles más caros.

El impacto ocurre luego de que el Gobierno priorizara el suministro de gas natural para hogares y transporte público tras la emergencia en el sistema de transporte operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP). Como consecuencia, cerca de 335.000 vehículos livianos que utilizan GNV han tenido que recurrir a gasolina o diésel, lo que ha elevado la demanda en los grifos.

De acuerdo con Facilito, el precio del gasohol regular en Lima presenta una fuerte dispersión. Los datos muestran que el galón se vende en promedio a S/15,65 en Lima Centro, S/14,74 en Lima Norte y S/14,66 en Lima Sur. Sin embargo, especialistas advierten que en algunos distritos los precios pueden elevarse considerablemente.

Escasez de GNV dispara gasto de taxistas y presiona precios de gasolina en Lima. (Foto: Andina)

El experto en hidrocarburos Erick García señaló a través de su cuenta de LinkedIn, que esta situación evidencia la importancia de reforzar la supervisión del mercado. “En Lima se ha dispuesto una restricción temporal del GNV por 14 días y muchos conductores han migrado a gasolina o diésel. En ese contexto, se ha observado que algunos grifos han incrementado sus precios mientras otros dicen no tener stock”, explicó en la red social.

El especialista indicó que el regulador debe reforzar la supervisión del mercado, especialmente en lo relacionado con la transparencia del stock disponible en las estaciones de servicio. “Cobra especial relevancia el rol de supervisión del Osinergmin, particularmente para verificar el stock real de combustibles como gasolinas, diésel y GLP”, añadió.

Conductores pagarían hasta el triple en combustible

El alza de los combustibles ya impacta directamente en el transporte. El gerente de Estudios Económicos de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), Alberto Morisaki, explicó que la migración forzada a gasolina implica un incremento significativo en los costos de operación.

“ Un vehículo a gas natural es 70% más barato que uno que usa gasolina. Un taxista podría gastar alrededor de S/700 al mes con GNV, pero con gasolina ese monto puede superar los S/2.200”, detalló.

Según el especialista, un taxista que recorre alrededor de 200 kilómetros diarios pasará de gastar cerca de S/20 diarios en GNV a más de S/70 al día usando gasolina. “Es casi tres veces el gasto. Esa mayor demanda de gasolina también empuja el precio del combustible”, añadió.

El impacto no se limita al transporte individual. Morisaki advirtió que el aumento de los costos energéticos terminará trasladándose a los consumidores. “Esto aumentará el costo del transporte de carga y el flete. Finalmente quien paga la factura es el cliente final”, afirmó.

Precios influenciados por el contexto internacional

El comportamiento de los combustibles también está influenciado por factores externos. Según el abogado especialista en regulación energética, Renato Lazo Bezold, el precio de los combustibles en el país se rige por la oferta y la demanda, además de los precios internacionales del petróleo.

El experto recordó que la actual coyuntura combina dos factores que presionan los precios: la restricción temporal del gas natural y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

“Cuando escasea un combustible, en este caso el gas natural, los demás suben de precio. Si además se suma lo que está pasando en el mercado internacional por la guerra, podríamos esperar que el precio de los combustibles siga subiendo en las próximas semanas”, advirtió.

Supervisión del mercado y abastecimiento

Desde el regulador energético indicaron que se viene realizando un monitoreo permanente del mercado. El especialista de Osinergmin, Víctor Bravo, informó que se están realizando inspecciones a grifos y estaciones de servicio en Lima, Callao e Ica para verificar el cumplimiento de las medidas adoptadas durante la emergencia.

Ante el desabastecimiento de gas natural a causa de una fuga en la planta de Camisea, cientos de grifos permanecen desabastecidos de GNV. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

“Hemos encontrado algunos casos donde se ha despachado GNV a vehículos menores como taxis o colectivos. En esas situaciones iniciamos procesos sancionatorios”, explicó. Según información del regulador, las sanciones podrían alcanzar multas de hasta 50 UIT.

Asimismo, el organismo indicó que no se ha detectado desabastecimiento de gasoholes ni diésel en las principales plantas de abastecimiento del país, aunque reconoció que pueden existir comportamientos especulativos en algunos casos.

Este Diario intentó comunicarse con representantes de Repsol y Primax para obtener sus comentarios sobre el incremento de precios en los grifos; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.