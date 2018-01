¿Gastaste de más estas fiestas? Sigue estos consejos

Diciembre es un mes agotador, tanto para ti como para tu bolsillo. Navidad implica comprar regalos para familiares y amigos, mientras que el Año Nuevo es sinónimo de fiestas, cenas o reuniones que también implican gastos, por lo que es común terminar el año bastante ajustado. El ABC de la Banca del BCP te aconseja reordenar tu presupuesto para que no te falte dinero durante este 2018.

1. Prioriza tus gastos del año. Identifica gastos usuales en tu presupuesto que podrías dejar de realizar hasta que te recuperes. Por ejemplo, si vas en taxi al trabajo todos los días, procura ir en bus por un tiempo. También puedes llevar tu propio refrigerio en vez de comprar menú. Así, ahorrarás una buena cantidad que podrás destinar a algo más importante.

2. Gasta sólo en lo necesario. Durante los primeros meses del año, procura gastar sólo en cosas realmente importantes ya que necesitarás dinero para pagar matrículas escolares y útiles para tus hijos en febrero y marzo. Estos son montos fuertes que debes pagar de todas maneras. Si planeas comprarte un televisor o una computadora nueva es mejor que lo hagas más adelante.

3. No te sobreendeudes. Si estás ajustado, lo peor es endeudarte de más porque luego no podrás pagar y tu historial crediticio se verá afectado. Tu tarjeta de crédito es un aliado importante para lograr tus metas; no te endeudes comprando cosas poco importantes durante los primeros meses del año, sobre todo si piensas usarla para algo importante luego.

4. Ahorra. Que estés ajustado no significa que no debas ahorrar. Puedes destinar a tu fondo de ahorros un porcentaje de tus ingresos menor al usual hasta que te recuperes, pero no dejes de ahorrar para cumplir tus planes. Procura no utilizar tus ahorros para cubrir gastos del mes.

