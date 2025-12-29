Este comportamiento fue impulsado por una mayor adopción de tecnologías digitales de pago y el deseo de los consumidores de aprovechar las mejores ofertas. Foto: GEC.
Este comportamiento fue impulsado por una mayor adopción de tecnologías digitales de pago y el deseo de los consumidores de aprovechar las mejores ofertas. Foto: GEC.
Redacción EC
Redacción EC

El análisis de Visa Consulting and Analytics (VCA) reveló un aumento en el gasto de los consumidores durante el y Cyber Monday 2025, en comparación con las mismas fechas en 2024.

De esta manera, el gasto de los consumidores con credenciales Visa durante Black Friday 2025 y Cyber Monday 2025 en Perú creció más del 30% en comparación con el año anterior.

Además, el análisis mostró una extensión en el periodo de compras, ya que muchos consumidores comenzaron a comprar en los días previos a Black Friday y Cyber Monday, en línea con campañas promocionales que iniciaron mucho antes por parte de los comercios.

Este comportamiento fue impulsado por una mayor adopción de tecnologías digitales de pago y el deseo de los consumidores de aprovechar las mejores ofertas ofrecidas durante varios días, en lugar de concentrar el gasto en un solo evento.

Los resultados de Black Friday y Cyber Monday de este año muestran una evolución de un solo día a toda una temporada de compras. Los consumidores están siendo más estratégicos, aprovechando ofertas anticipadas y distribuyendo su gasto a lo largo de varios días. Este comportamiento, junto con la creciente confianza en los pagos digitales, es un fuerte indicador de la solidez y adaptabilidad del sector minorista en Perú”, destacó Javier Vazquez, director de Visa Consulting & Analytics para Visa América Latina y el Caribe.

Por otro lado, las transacciones sin contacto realizadas con credenciales Visa en Perú aumentaron más de 15% interanual durante el día de Black Friday, lo que indica una preferencia continua por experiencias de compra digitales rápidas, convenientes y seguras.

Las principales categorías de gasto durante Black Friday 2025 en Perú incluyeron tiendas por departamento, mercancía general y aerolíneas. Para Cyber Monday 2025, las categorías que lideraron fueron mercancía general, aerolíneas y tiendas por departamento.

