La gastronomía peruana se posiciona como el principal atributo positivo asociado al Perú entre los potenciales turistas internacionales, por encima de referentes como Machu Picchu y Cusco. Así lo reveló la actualización del estudio Insight Hunting SEO de Impulso para la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (APOTUR), que identifica una incidencia del 49% para la gastronomía y el turismo culinario, frente al 41% del patrimonio arqueológico y la historia.

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El estudio analizó la actividad digital de 21.414.850 personas de Estados Unidos, España, México, Reino Unido, Brasil y Colombia, interesadas en visitar el Perú, entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de agosto de 2026. Los resultados muestran que la gastronomía concentra más asociaciones favorables que el patrimonio histórico y arqueológico, una categoría en la que se encuentran algunos de los principales referentes turísticos del país.

En el caso del patrimonio arqueológico, el estudio identificó una pérdida de protagonismo entre las asociaciones positivas con el Perú. Este resultado se presenta en un contexto marcado por dificultades logísticas, problemas en el sistema de entradas y boletos, así como noticias sobre huelgas y bloqueos, factores que generan percepciones desfavorables entre los potenciales viajeros.

La gastronomía también destaca entre quienes visitaron el país

El posicionamiento de la gastronomía no se limita al interés previo al viaje. El análisis también comprendió la actividad digital de 1.427.670 visitantes internacionales que estuvieron en el territorio peruano y encontró que las experiencias gastronómicas superan las expectativas de quienes visitan el país.

Este resultado refuerza el papel del turismo culinario en la imagen internacional del Perú. Restaurantes, mercados, productores locales y cocinas regionales forman parte de una oferta que puede complementar los circuitos culturales y naturales, ampliar las estancias de los visitantes y distribuir los beneficios de la actividad turística entre diferentes regiones.

Sin embargo, la valoración favorable de la gastronomía contrasta con las dificultades que aparecen en otros componentes de la experiencia. Entre los visitantes internacionales analizados, la brecha entre las expectativas de digitalización y los problemas de las plataformas oficiales alcanza una incidencia del 64%. Asimismo, la distancia entre la tranquilidad de la experiencia andina imaginada y la saturación o las dificultades logísticas registra un 59%.

Problemas en la compra de boletos y servicios turísticos

El análisis de las quejas sobre la cadena de valor turística también identificó dificultades en la prestación de servicios. Los problemas administrativos y de plataformas para la compra de boletos alcanzan una incidencia del 77%; la percepción de desamparo ante cancelaciones, el 64%; y el incumplimiento de lo ofrecido en los tours, el 52%.

En el caso de Machu Picchu, estos hallazgos plantean la necesidad de fortalecer la gestión de entradas, accesos y servicios para proteger el prestigio de uno de los principales referentes culturales del país. Las dificultades operativas que afectan la visita pueden incidir en la percepción internacional del patrimonio arqueológico peruano.

“Tenemos fortalezas extraordinarias para seguir posicionando al Perú en los mercados internacionales, y la gastronomía es una de ellas. El desafío es aprovechar ese atractivo y acompañarlo de una experiencia integral que responda a las expectativas del viajero. Mejorar la gestión de entradas, fortalecer la formalización y elevar la calidad de los servicios contribuirá a consolidar la confianza y la recomendación del destino”, señaló Claudia Medina, presidenta del Consejo Directivo de APOTUR.

Para APOTUR, el desafío consiste en fortalecer el posicionamiento de la gastronomía peruana y acompañarlo de mejoras en la organización del viaje. La articulación de experiencias culinarias con la oferta cultural, natural y comunitaria de las regiones, junto con accesos transparentes y servicios confiables, permitirá fortalecer la reputación turística del país y generar más oportunidades para los negocios y las comunidades.