Los resultados muestran que la gastronomía concentra más asociaciones favorables que el patrimonio histórico y arqueológico, una categoría en la que se encuentran algunos de los principales referentes turísticos del país. Foto: EC.
Los resultados muestran que la gastronomía concentra más asociaciones favorables que el patrimonio histórico y arqueológico, una categoría en la que se encuentran algunos de los principales referentes turísticos del país. Foto: EC.
Por Redacción EC

La gastronomía peruana se posiciona como el principal atributo positivo asociado al Perú entre los potenciales turistas internacionales, por encima de referentes como Machu Picchu y Cusco. Así lo reveló la actualización del estudio Insight Hunting SEO de Impulso para la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (APOTUR), que identifica una incidencia del 49% para la gastronomía y el turismo culinario, frente al 41% del patrimonio arqueológico y la historia.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?