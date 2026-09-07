Gerardo Freiberg Puente volverá a estar al frente del Fondo MiVivienda (FMV). El ejecutivo fue designado como nuevo presidente del directorio de la institución, a propuesta del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), según un acuerdo adoptado por el directorio de Fonafe.

La designación se oficializó mediante el Acuerdo de Directorio N.° 001-2026/024-FONAFE, correspondiente a la sesión N.° 024-2026, realizada el 7 de setiembre.

Freiberg regresa así a una institución en la que ya ocupó un cargo directivo y asumirá ahora la conducción de su directorio, en una posición vinculada a las políticas de promoción del acceso a vivienda formal en el país.

Más de 35 años de experiencia

El nuevo presidente del Fondo MiVivienda es ingeniero industrial por la Universidad de Lima y cuenta con un MBA en Finanzas por la Universidad ESAN. Su trayectoria profesional supera los 35 años y comprende cargos de alta responsabilidad tanto en entidades públicas como en empresas privadas.

Entre sus principales posiciones figura la gerencia general de la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), Servicios Postales del Perú (Serpost), IBERPERÚ, Michell Perú S.A. y el propio Fondo MiVivienda.

También ha desarrollado su carrera en organizaciones vinculadas a sectores como el financiero, entretenimiento, textil, empaques y alimentos.

Su experiencia en gestión empresarial y dirección estratégica será ahora puesta al servicio de los objetivos del Fondo MiVivienda, institución que tiene entre sus funciones promover el acceso de las familias peruanas a una vivienda adecuada y formal.