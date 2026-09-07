El ingeniero industrial, con más de 35 años de trayectoria en los sectores público y privado, regresa a una institución que ya dirigió. También fue gerente general de Cofide y Serpost, entre otras entidades.
El ingeniero industrial, con más de 35 años de trayectoria en los sectores público y privado, regresa a una institución que ya dirigió. También fue gerente general de Cofide y Serpost, entre otras entidades.
Por Redacción EC

Gerardo Freiberg Puente volverá a estar al frente del Fondo MiVivienda (FMV). El ejecutivo fue designado como nuevo presidente del directorio de la institución, a propuesta del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), según un acuerdo adoptado por el directorio de Fonafe.

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