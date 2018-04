Ghezzi: El gran problema de los clústers es la baja calidad

El ex ministro de Producción, Piero Ghezzi, indicó que el problema más relevante para los clústers (cadenas productivas de empresas) es la baja calidad que estos tienen para poder integrarse de manera formal, que la productividad.

"Creo que hay programas potentes dentro del Produce [para combatir este problema]. Y el caso que tiene que ser repotenciado para ayudar a los clústers y que ha sido abandonado desde agosto del 2016 son los centros de innovación y transferencia tecnológica (CITE)", precisó Ghezzi a El Comercio.

En el marco del lanzamiento de la plataforma HacerPerú.pe, Ghezzi criticó que, salvo algunos casos concretos, la gestión que le siguió en el Produce no llegó a entender la importancia que tienen los CITE para la solución del problema de desarrollo del Perú.

"Se les ve como un caso marginal y ese es un problema de gestión. Es importante que haya presión para que se reimpulse a todos los CITE", comentó.

"Desde que hemos salido [del Gobierno] no se ha inaugurado ninguno. Y los CITE están justamente en clústers productivos. Es importante que se retome esa agenda", agregó el ex ministro.

DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

De otro lado, Ghezzi detalló que para que la diversificación productiva (que la actual gestión del Produce busca retomar) pase al siguiente nivel, tiene que haber "un esfuerzo que parta del Presidente, del 'Premier' y un rol fundamental de parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que puede ayudar al sector público".

"Uno de los grandes retos de las políticas de desarrollo productivo y de diversificación, justamente, es [resolver el problema de] un Estado descoordinado que no puede alinearse para proveer los bienes públicos necesarios y que no está presente; que no tiene una relación transparente y fluida con el sector privado", anotó.

En esa línea, saludó que la actual gestión del MEF esté retomando la mesa forestal y se siente a conversar con una muestra representativa de todo el sector.

POBREZA

A raíz de los últimos indicadores de la Encuesta Nacional de Hogares del INEI, que revelaron que la tasa de pobreza monetaria en el Perú se elevó un punto porcentual el año pasado, Ghezzi opinó que la manera sostenida de salir de la pobreza es la generación de empleo para más peruanos.

Así, mencionó que este es el reto económico más importante para el Perú hasta el momento.

"Creo que hay que retomar esta generación de empleo manteniendo la importancia de las políticas sociales; y un componente fundamental es poder generar motores de crecimiento, que no se generan solos. Requieren insumos públicos, que el Estado se alinee", puntualizó.