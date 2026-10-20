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Gianfranco Ferrari, CEO de Credicorp, conversó con El Comercio sobre el Índice de Inclusión Financiera 2026 del banco de ideas de Credicorp. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
Gianfranco Ferrari, CEO de Credicorp, conversó con El Comercio sobre el Índice de Inclusión Financiera 2026 del banco de ideas de Credicorp. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
/ JULIO REAÑO
Por Paola Villar S.

El Índice de Inclusión Financiera (IIF) 2026, presentado por el Banco de Ideas de Credicorp, superó por primera vez los 50 puntos a nivel regional y se posiciona 12 puntos por encima del ‘score’ registrado en el 2021, impulsado por un mayor uso del sistema y una mejor percepción de calidad. Detrás de estos resultados están, por un lado, la consolidación de las billeteras digitales, pero también los desafíos para expandir la penetración de productos formales de crédito y seguros, cuyo alcance es aún limitado en gran parte de la región.

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