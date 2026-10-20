“Hay una correlación muy alta entre desarrollo económico, desarrollo social e inclusión financiera. Más allá de qué país está arriba o abajo, el índice ha subido notablemente desde que empezamos a medirlo”, comenta a El Comercio Gianfranco Ferrari, CEO del holding financiero.

Para Ferrari, el resultado demuestra que la región avanza en el camino correcto y que la adopción de productos financieros como alternativas al efectivo, impulsada por la pandemia, supo sostenerse. En esta entrevista, el ejecutivo comenta en exclusiva a este Diario el camino pendiente por recorrer y el rol que juega Credicorp en este ámbito.

- Según el IIF, después de Argentina, el Perú es uno de los países donde más crece el uso de las billeteras digitales. ¿Cuál es el reto para no quedarse solo en ese desarrollo? ¿Cómo pasar a otros productos para que la inclusión siga acelerándose?

Tenemos un desafío de corto plazo y otro más estructural. El primero es continuar con la interoperabilidad entre billeteras digitales. En ese sentido, el rol de TAPP (Transferencias Automáticas de Pagos Peruanos) del Banco Central de Reserva (BCR) es clave. Estoy convencido de que nos ayudará muchísimo en la interconexión y en ganarle la batalla al efectivo.

Gianfranco Ferrari, CEO de Credicorp, conversó con El Comercio sobre el Índice de Inclusión Financiera 2026 del banco de ideas de Credicorp. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec / JULIO REAÑO

- La iniciación de pagos representa una evolución importante.

Muy importante. Como BCP y como Yape, estamos muy cerca y trabajando activamente en ello. Así como en su momento promovimos la interoperabilidad entre billeteras, ahora estamos convencidos de que esto ayudará mucho a seguir quitándole terreno al efectivo. Ese es el desafío de muy corto plazo. El reto más estructural es continuar ofreciendo funcionalidades que resuelvan las necesidades cotidianas de los peruanos. Ahí hay un foco financiero: el acceso al crédito es muy importante...

- Y es algo de lo que particularmente carece Latinoamérica.

Así es. Está muy correlacionado con el nivel de informalidad. Cuando una entidad financiera sabe en qué empresa trabajas y cuál es tu sueldo, prestarte es relativamente fácil. Cuando no tiene datos sobre tus ingresos, es mucho más difícil. Si nos pagamos en efectivo, solo nosotros sabemos que se realizó ese pago. Si empezamos a usar medios alternativos, como las billeteras digitales, las entidades financieras podemos entender mejor al cliente. Estamos en el camino de incluir de manera relevante a más peruanos al sistema financiero mediante el crédito, pero es un proceso de aprendizaje. De hecho, dos millones de peruanos ya han accedido por primera vez en su vida a un crédito formal a través de Yape. Hay que avanzar poco a poco: se empieza con créditos pequeños y de plazos muy cortos; después se aumenta el monto y el plazo. Así como es la primera vez que esas personas acceden al sistema financiero, también es la primera vez que nosotros les prestamos. Hay un aprendizaje mutuo.

Además, más allá del financiamiento, están los pagos de servicios, las recargas de celulares y, ojalá, el pago del transporte público, entre otras funciones. En la medida en que resolvamos más necesidades del día a día, el uso de las billeteras digitales seguirá aumentando.

- Durante el evento, la economista Liliana Rojas-Suárez mencionó que la informalidad es una gran traba para el desarrollo regional. En el rubro financiero, en ese contexto, cobra especial relevancia lo que puede lograrse a través de herramientas de inteligencia artificial (IA) para llegar a más clientes. En esa línea, hay competidores en el sistema financiero que prácticamente nacieron con esas herramientas y que se comparan con los incumbentes, que recién las han ido adoptando. ¿Cómo se adaptan para competir desde Credicorp?

Sin ser un experto en IA, creo que, como todas las grandes transformaciones de la historia, esta revolución presenta amenazas, pero también oportunidades. En países como los latinoamericanos y en Perú, en particular, veo más oportunidades que amenazas. La IA nos permitirá ser cada vez mejores y más inteligentes al brindar acceso a poblaciones a las que antes era imposible llegar. Como dices, hay potenciales competidores nativos de IA y estamos los incumbentes, que tenemos que adaptarnos. Ese es el reto. Lo estamos haciendo con mucho cuidado, pero, a la vez, aceleradamente. Los incumbentes también tenemos ciertas ventajas: ya contamos con clientes, conocemos a un grupo de ellos y tenemos información. Además, hay un tema de confianza. Ian Bremmer mencionó que, en Estados Unidos en particular, la IA empieza a generar cierta resistencia. No creo que vayamos a pasar de interactuar con personas a hacerlo exclusivamente con robots. Hay un equilibrio que tenemos que descubrir.

Yape del BCP espera llegar a los 2 millones de usuarios al cierre del año, así como liderar los pagos a través de códigos QR.

- Lo que también se avecina a mediano y largo plazo en nuestro país son las finanzas abiertas. Eso amplía el espectro, siempre con consentimiento del cliente, y puede ser muy valioso para nuevas entidades que buscan competir. ¿Cómo ven este nuevo esquema y qué desafíos implica para ustedes?

Lo veo como algo muy positivo. Soy un fiel creyente de que más competencia es mejor, en cualquier industria. No solo gana el consumidor, sino que quienes ya estamos en el mercado nos volvemos más ágiles y competitivos. En países como el Perú, donde la inclusión financiera sigue siendo baja pese a los avances, el reto es enorme. Yape nació con esa visión: nunca dijimos que nuestra competencia era uno u otro banco; dijimos que era el efectivo. Según datos del Banco Central, los pagos sin efectivo representaban alrededor de 14% hace diez años y ahora están en poco más de 30%. Ha habido un avance importante, pero todavía quedan dos tercios del mercado que utilizan efectivo. Hay un espacio inmenso [de crecimiento] y ojalá haya más competencia para avanzar más rápido. Nos preparamos estando cada día más cerca de los clientes, entendiéndolos mejor y ofreciéndoles una propuesta de mayor valor.

- Algunos especialistas consideran que la presencia de TAPP puede cambiar la torta de participación en el sector bancario. Desde BCP, por ejemplo, ¿cómo trabajan para que, cuando empiece TAPP y compitan también con iniciadores de pagos, los clientes quieran mantener con ustedes todas o la gran mayoría de sus operaciones?

Sin duda, hay un reto de ejecución e implementación. Pero estoy convencido de que lo más importante es ofrecer la mejor experiencia al cliente. Después, el cliente decidirá. No soy yo quien debe decirlo, pero hay muchos estudios que muestran que el posicionamiento de marca y de valor de BCP y Yape es muy positivo. Seguiremos trabajando y dando sorpresas positivas en ese sentido.

- Regresando al IIF: el indicador de acceso que mide el estudio permanece relativamente estancado en los últimos tres años. ¿Qué hay detrás y qué se puede hacer para que avance como los indicadores de uso y calidad?

En el acceso ya empezamos a encontrarnos con otro tipo de limitaciones. Partiendo de que las billeteras digitales han sido el gran motor de este cambio en el Perú, para usarlas necesitas conectividad. Entonces, aparecen límites relacionados con acceso a Internet y educación financiera. Yape tiene cerca de 18 millones de usuarios y la población adulta del Perú es de veinte y tantos millones. Lo que falta [alcanzar] son poblaciones subatendidas no solo por el sistema financiero, sino también por otros servicios en general. Ahí tenemos que trabajar tanto el sector privado como el público para ayudar a que tengan acceso no únicamente a servicios financieros, sino a todos los servicios, de manera que puedan contar con las mismas oportunidades que tenemos tú y yo.

- Cabe mencionar, también, la aún escasa penetración de los seguros. ¿Cómo trasladar la importante actividad transaccional de las billeteras digitales hacia productos de ahorro, crédito o protección? ¿Es solo una cuestión de resolver la informalidad o hay otros aspectos que deben abordarse para que la inclusión en el país se diversifique?

Creo que todos cometemos el error o sobresimplificamos la informalidad, porque hablamos de ella como si fuera blanco y negro. En realidad, hay muchas tonalidades de grises al medio. Las personas se mueven entre formalidad e informalidad según lo que les genera más valor o menos fricción. La informalidad es un freno, sin duda, pero hay otros factores, como la educación financiera. No creo que pueda haber inclusión financiera sostenible sin programas de educación financiera, porque los productos financieros, en general, no son sencillos. Nuestra visión es que, mientras menor sea la asimetría de información y conocimiento de los productos entre la entidad financiera y el cliente, mejor será. El cliente tomará una decisión más informada, por lo tanto, una mejor decisión, y estará más satisfecho.

- Por ejemplo, está presente la oferta al crédito informal, a través del cual el riesgo aumenta.

Siempre digo que el crédito más caro es el que necesitas y al que no puedes acceder. Después viene el gota a gota y otras alternativas. En Credicorp y BCP, sobre todo a través de Yape, hemos trabajado muchísimo en el acceso a cuentas de ahorro. Me parece que seis millones de peruanos abrieron una cuenta de ahorros por primera vez en su vida. Luego vino la parte transaccional, no solo entre personas, sino también pagos de servicios, transporte y remesas. Ahora estamos avanzando en créditos. El siguiente paso es seguir avanzando, porque todavía hay una parte importante de la población que no utiliza alternativas al efectivo.

La penetración de los seguros en el Perú es casi inexistente; es muy pequeña. El caso se parece al de las billeteras en su momento: pretender vender seguros a poblaciones informales mediante canales y modelos de riesgo tradicionales es casi como intentar meter un cuadrado dentro de un círculo. Por eso trabajamos mucho en educación sobre seguros y utilizamos canales digitales —no solo Yape— y otros más masivos, como Mibanco, para llegar a esas poblaciones. También hay mucho diseño junto con el cliente.

- Toman la información de esos clientes para diseñar productos.

Exactamente. Por ejemplo, el seguro contra robo de retiros en efectivo, que no es digital, ha sido muy bien recibido porque la delincuencia y la inseguridad generan una necesidad muy importante entre los peruanos. Conforme avanzamos con las billeteras digitales, se amplía la oportunidad. No obstante, no diría siquiera que los seguros son la siguiente agenda, porque Pacífico ya pasó de vender decenas de miles a millones de pólizas. En nuestro caso, el otro capítulo es salud. Es lamentable la deficiencia en la prestación de servicios de salud de calidad que hay en el Perú. Volviendo a la discusión sobre tecnología y la IA, creo que ahí existe una oportunidad para brindar salud de calidad a un precio razonable.

- El estudio también recoge que se sostiene el temor de algunas personas (un 35%) a realizar transacciones digitales ante los riesgos existentes de ciberseguridad. ¿Qué tanto considera que este panorama puede frenar la inclusión financiera y cómo deben las entidades garantizar o fortalecer la seguridad de sus clientes?

Más que una traba, creo que es el principal riesgo de que parte de lo avanzado pueda retroceder. La confianza se gana poco a poco, todos los días, pero se destruye en un minuto. Imagina a una persona que nunca hizo operaciones digitales, empieza a utilizarlas, adquiere confianza y luego un ciberataque afecta su saldo, por poner un ejemplo. Lograr que esa persona vuelva a operar digitalmente puede tomar muchísimo tiempo. Por eso somos casi obsesivos con este tema y trabajamos constantemente en mejorar nuestros estándares de ciberseguridad. Es una carrera sin fin: nosotros mejoramos, pero los ciberdelincuentes también.

- Además, la intención de los ‘hackers’, como se ha mencionado, no es necesariamente desbaratar los sistemas sino exigir pagos o hasta adquirir conocimiento.

Exactamente. También hay que volver a la educación: ayudar a nuestros clientes a reconocer que el correo que recibieron no lo envió el banco, por ejemplo. Mi imagen ya la han utilizado varias veces para decir: “Deposita aquí y recibirás 500% al año”. Tenemos que ayudar a que los clientes estén lo mejor informados posible y también formen parte de la estrategia de defensa frente a los ciberataques.

- Solo 20% de los peruanos evalúa positivamente la imagen de las entidades financieras, la segunda proporción más baja del estudio. ¿Cómo evalúa la responsabilidad del sector de generar más confianza y mejorar estos resultados?

Esa es una de las razones por las que seguimos haciendo el Índice de Inclusión Financiera y hemos lanzado otros estudios desde el Banco de Ideas de Credicorp. Estas herramientas sirven para plantear una agenda sectorial. No competimos buscando que el banco de al lado tenga peor imagen; buscamos que el sector brinde un mejor servicio y, dentro de ese mejor servicio, ser los mejores. Hay una responsabilidad compartida entre el sistema y los reguladores para ser más transparentes, inclusivos y comunicarnos mejor. A veces, incluso, la regulación juega en contra.

- ¿De qué manera?

A veces creemos que, mientras más información se entregue y más compleja sea, la persona tomará una mejor decisión. Pero puede ocurrir lo contrario: la información se vuelve tan compleja que, en lugar de entender más, el cliente entiende menos. Por eso es muy importante sentarnos a diseñar entre todos productos y canales de comunicación más simples.

- La utilización de agencias, agentes y cajeros ha bajado, en general, por la mayor penetración de billeteras y operaciones móviles. ¿Cómo equilibran, desde las distintas entidades de Credicorp, la migración digital y la presencia física? ¿Qué tienen en cuenta para decidir cuántas agencias mantener y qué procesos optimizar?

Hay dos respuestas. Sin duda, hoy tenemos menos agencias que hace diez años. Hace algunos años —te hablo de memoria—, 30% de las transacciones de BCP se hacía en agencias; hoy es menos de 2%. Ha crecido la torta, es decir, la cantidad total de transacciones ante la presencia de las billeteras, pero es claro que menos personas van a agencias a realizarlas. Hemos reducido parte de la red, pero lo más importante es que cambió el rol de la agencia: hoy tiene principalmente una función comercial y educativa.

Un cliente puede abrir digitalmente una cuenta de ahorros, incluso desde una computadora, pero creo que todavía estamos lejos de que solicite un crédito hipotecario y haga todo el proceso de manera digital. El contacto humano sigue siendo muy importante. Eso ocurre en el caso del BCP. Mibanco, por su parte, continúa siendo mucho más presencial, porque trabaja con una informalidad muy alta. El cliente típico de Mibanco no tiene estados financieros; a lo mucho, tiene un cuaderno. Por eso les digo a los funcionarios que visitan clientes que son mitad gerente financiero y mitad psicólogo. Su trabajo va mucho más allá de preguntar cuánto vende, compra y gana una persona para darle un crédito: la presencia física sigue siendo muy importante.

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- Durante la presentación del IIF, Ian Bremmer habló de cómo el Perú podría aprovechar los cambios geopolíticos y tecnológicos que se vienen a mediano y largo plazo. Mencionó el upskilling y el capital humano, que también son un foco de análisis desde el Banco de Ideas de Credicorp. ¿Qué necesita el Perú para beneficiarse de esta transformación, que implica casi que una nueva revolución industrial? ¿Dónde debería poner el foco el Gobierno?

Considerando los resultados del último censo, el Perú está viviendo un bono demográfico. Recuerdo que, cuando estaba en el colegio o la universidad, la población tenía una estructura de pirámide. Ya no es así, pero todavía tenemos unos 10 o 15 años de bono demográfico. Esa es una gran oportunidad. Lo que nos falta es una agenda país, porque muchas veces confundimos empleo con empleabilidad. Puedes tener empleo y no ser empleable en esta transformación, o no tener empleo y sí ser empleable. Necesitamos una agenda para hacer más empleable a la población y prepararla para los cambios. Tenemos una oportunidad de oro. Muchos países desarrollados no solo están envejeciendo: sus poblaciones también están disminuyendo. En niveles generales tenemos una población medianamente educada, pero debemos trabajar en una agenda de empleabilidad. Sin ser un experto, creo que ahí debería enfocarse el Gobierno.

- Otro ámbito que mencionó Bremmer fue la ausencia del pensamiento de largo plazo en el Perú ante el panorama de división política. ¿Ve voluntad política para cambiar el panorama en este gobierno o todavía estamos lejos?

Todo el mundo es general después de la batalla, pero los últimos 10 años en el Perú han tenido una inestabilidad política muy importante. Sin embargo, hemos mantenido una gran estabilidad económica, como mostró Liliana [Rojas-Suárez]. Esa es parte de nuestra tesis: BCP tiene 137 años operando en el Perú y ha pasado por todas las inestabilidades políticas y económicas que puedas imaginar. Pero llevamos veinte o veinticinco años, si no más, de estabilidad económica. A veces, como país o como sector privado, nos enredamos en la inestabilidad política del momento; no obstante, si empezamos a tener una visión de más largo plazo, podemos aprovechar esta ola de IA. Creo, además, que los gobiernos, al menos en algunos temas, deberían tener esa visión y evitar que, por razones ideológicas, cambiemos de agenda cada cinco años o menos.

- Justamente, Liliana Rojas-Suárez también mencionó tres desafíos para las finanzas globales: la IA, el elevado endeudamiento global y las tasas de interés al alza por la inflación. ¿Cómo impacta esto en la inclusión financiera, especialmente por el panorama para las tasas?

Por lo que se presentó, deberíamos esperar tasas algo más altas. Pero también es cierto que las cifras macroeconómicas de Perú son muy sólidas. Aproximadamente el 85% de nuestros accionistas son fondos de inversión globales que pueden invertir en cualquier empresa del mundo. Siempre les digo: “Si les muestro una hoja con los datos macroeconómicos de Perú y tapo el nombre del país, ¿invertirían?”. Todos me dicen que sí porque la deuda respecto del PBI es baja, el déficit fiscal es bajo y hay crecimiento, aunque creo que podríamos crecer más. Tenemos el bono demográfico y los precios de commodities que se mantendrían altos. Además, cuando se habla de guerras y crisis, Latinoamérica prácticamente no se menciona. Sin duda, una guerra de gran escala nos impactaría, pero no estamos en el centro del conflicto. Puede haber efectos, como un incremento de tasas, pero nuestra agenda de inclusión financiera de largo plazo continuará. Más allá de eso, no veo un impacto mayor.

- Quizá el efecto sea más importante sobre el acceso al crédito. Lo vimos con la guerra en Ucrania y el aumento de tasas. ¿Cómo ve el avance del crédito en este panorama global?

En los márgenes podría haber alguna limitación, pero creo que la agenda de acceso al crédito para las personas y los informales en Perú continuará. Respecto al acceso del país al crédito externo, esto es un juego relativo. Los datos macroeconómicos de Perú, respaldados por la estabilidad y el manejo prudente de los últimos 25 o 30 años, deberían darnos cierta tranquilidad de que no tendremos sobresaltos en el corto plazo.