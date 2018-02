Giuffra: Peaje en Ticlio no será un caso como Chinchero

Luego de que el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, dijera que pediría eliminar el polémico peaje ubicado a la altura de Ticlio, el titular del ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Bruno Giuffra, aclaró a El Comercio que el Gobierno se encuentra en conversaciones desde hace semanas con la concesionaria (Deviandes), para llegar a un acuerdo que no perjudique a ninguna parte.

"Hace muchas semanas, sino meses, que estamos en conversación con la empresa, buscando la forma de darle una solución definitiva a este tema. El primer paso ha sido seguir lo que dicta el contrato para la suspensión temporal [del peaje], y esa suspensión se da ante la validación de los requerimientos de Ositran y el MTC", informó Giuffra.

Ante un eventual problema jurídico con Deviandes por el cierre del peaje - un problema que sería similar a lo que viene sucediendo en el caso del aeropuerto de Chinchero-, el ministro sostuvo que se trata de dos hechos distintos que no contienen los mismos riesgos.

"Este es un caso muy particular que no va a suponer un precedente. Hay otras formas de obtener la compensación para que no se vea afectada la empresa, el Estado o la sociedad. Ninguna decisión se tomará de manera arbitraria", comentó.

Giuffra apuntó, además, que tanto el presidente como él coinciden en que "este peaje no es lo mejor", y que el Estado, además de vigilar los contratos, también debe velar por la estabilidad social.

"Seguiremos en conversaciones durante estas semanas para justamente ver cuál es la mejor forma de hacer sostenible la concesión sin tener que ocasionar los problemas que todos conocemos alrededor del peaje", concluyó.

