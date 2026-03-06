Resumen

La empresa indicó que, con estas acciones, pretenden que sus productos sigan llegando a los hogares peruanos, "especialmente en momentos que demandan coordinación, esfuerzo y trabajo conjunto" | Foto: Archivo GEC
Por Redacción EC

A partir de la crisis energética que atraviesa el Perú, el Grupo Gloria anunció oficialmente que no incrementará los precios de venta de sus productos a distribuidores ni comercios.

