A partir de la crisis energética que atraviesa el Perú, el Grupo Gloria anunció oficialmente que no incrementará los precios de venta de sus productos a distribuidores ni comercios.

Y es que, según dijeron, la decisión busca dar estabilidad a la canasta básica familiar ante la escasez de gas natural que afecta al aparato productivo peruano desde el pasado 1 de marzo.

“Gloria informa que no ha realizado ni realizará incrementos en los precios de venta de sus productos... durante el periodo de crisis”, afirmó la compañía, subrayando que su prioridad es que los alimentos continúen llegando a los hogares en todo el país.

Camión de distribución del Grupo Gloria (Referencial) | Foto: Archivo GEC / FERNANDO FUJIMOTO

Por otro lado, para mitigar el impacto de la reducción del flujo de gas, Gloria ha activado un plan de emergencia que incluye el despliegue de recursos logísticos adicionales.

“La compañía ha puesto en marcha medidas operativas y logísticas extraordinarias para sostener la continuidad de sus operaciones y contribuir a que el abastecimiento del mercado se mantenga”, señaló la firma.

La crisis, que ya cumple seis días, se originó tras una deflagración y ruptura del gasoducto de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) en Megantoni, Cusco.

Según informes de Osinergmin, el incidente ocurrió durante trabajos de mantenimiento y no por un atentado.

Esta falla técnica ha reducido el transporte de gas natural a apenas el 9% de su capacidad habitual, obligando al Estado a priorizar el recurso para el consumo residencial y centros hospitalarios.

El reciente accidente en el sistema de gas de Camisea ha dejado a 1.000 empresas de Cusco y Lima sin gas natural, obligándolas a recurrir a combustibles más caros. La economía ya se siente afectada por una reducción del 90% en el suministro, mientras se implementa un racionamiento excepcional.

El anuncio de Gloria coincide con el paquete de medidas de urgencia dictado por el Ejecutivo, pues anunciaron que se priorizará el recurso para hogares, hospitales y transporte público hasta el 14 de marzo.

Entre las disposiciones gubernamentales destacan las clases virtuales y el teletrabajo obligatorio en Lima y Callao (9-13 de marzo), el aumento temporal del Vale FISE de S/20 a S/30 para balones de gas de 10 kg, y la liberación de reservas de gasolina y diésel para compensar el déficit de gas natural.