Gloria Foods S.A. anunció la firma de un acuerdo para la adquisición del 80% del accionariado de Molfino Hermanos S.A. (Saputo Argentina), por un monto de alrededor de los US$500 millones, operación que se realizó en Argentina mediante la compra de dicha empresa a Saputo Inc. (Canadá), así como de su oficina comercial en Brasil.
La compañía destacó que la adquisición representa un paso estratégico para continuar fortaleciendo su presencia en el sector lácteo.
Saputo Inc. conservará una participación del 20% en el accionariado, lo que permitirá fomentar el intercambio de conocimiento entre ambas compañías, así como una importante relación comercial.
El cierre de la operación se encuentra sujeto a la aprobación de las autoridades regulatorias correspondientes, conforme a los procesos habituales para este tipo de transacciones.
Para Gloria Foods, la plataforma regional de alimentos del Grupo Gloria, esta adquisición constituye un hito dentro de la estrategia de crecimiento sostenido en América Latina.
“La incorporación de Saputo Argentina a nuestro holding fortalece nuestra posición en el sector y nos permite continuar construyendo una plataforma sólida para el desarrollo del negocio lácteo en América Latina”, señaló Claudio Rodriguez, presidente de Gloria Foods.
El presidente de #EstadosUnidos, #DonaldTrump, afirmó que no tiene intención de despedir al presidente de la #ReservaFederal, #JeromePowell, tras días de críticas en los que lo calificó de "gran perdedor" y sugirió su destitución. En declaraciones recientes, Trump expresó su deseo de que Powell sea más proactivo en la reducción de las #tasasdeinterés, considerando que es el momento adecuado para hacerlo.
Estas declaraciones se producen en un contexto de volatilidad en los mercados financieros, donde las críticas de Trump a Powell generaron caídas significativas en Wall Street. A pesar de las tensiones, Powell ha mantenido su postura de no apresurar recortes en las tasas de interés y ha enfatizado la importancia de la independencia de la Reserva Federal.
