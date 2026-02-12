Gloria Foods anuncia la adquisición del 80% de Saputo Argentina por aproximadamente US$500 millones

Gloria Foods S.A. anunció la firma de un acuerdo para la adquisición del 80% del accionariado de Molfino Hermanos S.A. (Saputo Argentina), por un monto de alrededor de los US$500 millones, operación que se realizó en Argentina mediante la compra de dicha empresa a Saputo Inc. (Canadá), así como de su oficina comercial en Brasil.

La compañía destacó que la adquisición representa un paso estratégico para continuar fortaleciendo su presencia en el sector lácteo.

Saputo Inc. conservará una participación del 20% en el accionariado, lo que permitirá fomentar el intercambio de conocimiento entre ambas compañías, así como una importante relación comercial.

El cierre de la operación se encuentra sujeto a la aprobación de las autoridades regulatorias correspondientes, conforme a los procesos habituales para este tipo de transacciones.

Para Gloria Foods, la plataforma regional de alimentos del Grupo Gloria, esta adquisición constituye un hito dentro de la estrategia de crecimiento sostenido en América Latina.

“La incorporación de Saputo Argentina a nuestro holding fortalece nuestra posición en el sector y nos permite continuar construyendo una plataforma sólida para el desarrollo del negocio lácteo en América Latina”, señaló Claudio Rodriguez, presidente de Gloria Foods.