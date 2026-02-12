Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Para Gloria Foods, la plataforma regional de alimentos del Grupo Gloria, esta adquisición constituye un hito dentro de la estrategia de crecimiento sostenido en América Latina. Foto: GEC.
Para Gloria Foods, la plataforma regional de alimentos del Grupo Gloria, esta adquisición constituye un hito dentro de la estrategia de crecimiento sostenido en América Latina. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Gloria Foods S.A. anunció la firma de un acuerdo para la adquisición del 80% del accionariado de Molfino Hermanos S.A. (Saputo Argentina), por un monto de alrededor de los US$500 millones, operación que se realizó en Argentina mediante la compra de dicha empresa a Saputo Inc. (Canadá), así como de su oficina comercial en Brasil.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Zinzino sigue fortaleciendo su presencia en Latinoamérica: empresa de productos de nutrición llega al mercado peruano
Perú

Zinzino sigue fortaleciendo su presencia en Latinoamérica: empresa de productos de nutrición llega al mercado peruano

Gloria Foods anuncia la adquisición del 80% de Saputo Argentina por aproximadamente US$500 millones
Perú

Gloria Foods anuncia la adquisición del 80% de Saputo Argentina por aproximadamente US$500 millones

Casi la mitad de la carga del Puerto de Chancay es a través de transbordo: así avanza como hub regional peruano en su primer año
Perú

Casi la mitad de la carga del Puerto de Chancay es a través de transbordo: así avanza como hub regional peruano en su primer año

China rechaza declaraciones de Washington sobre la soberanía en puerto peruano de Chancay
Perú

China rechaza declaraciones de Washington sobre la soberanía en puerto peruano de Chancay