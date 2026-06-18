Gloria Foods, plataforma de alimentos del Grupo Gloria, confirmó hoy el cierre oficial de la adquisición del 80% del accionariado de Molfino Hermanos S.A., empresa conocida comercialmente como Saputo Argentina.

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La transacción, valorizada en aproximadamente US$500 millones, fue suscrita con la multinacional canadiense Saputo Inc. e incluye, además del control accionario, dos plantas industriales de última generación, marcas emblemáticas del mercado argentino como La Paulina, Ricrem y Molfino, y la oficina comercial de la empresa en Brasil.

“La incorporación de Molfino Hermanos S.A. a nuestro holding fortalece nuestra posición en el sector y nos permite continuar construyendo una plataforma regional sólida para el desarrollo del negocio lácteo y de alimentos en América Latina”, indicó Claudio Rodríguez, presidente de Gloria Foods.

Como parte de los términos del acuerdo, Saputo Inc. conservará una participación del 20% del accionariado de Molfino Hermanos S.A., lo que garantizará la continuidad de la relación comercial entre ambas compañías, el flujo exportador hacia los mercados internacionales de Saputo y la transferencia de conocimiento técnico especializado. Esta estructura accionaria mixta asegura una transición ordenada y sostenible para las operaciones de la empresa.

Gloria Foods resaltó que está operación refleja su visión de largo y su apuesta por seguir impulsando el desarrollo de la industria alimentaria.