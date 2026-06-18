Resumen

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El acuerdo incluye el control accionario, dos plantas industriales de última generación, marcas emblemáticas del mercado argentino como La Paulina, Ricrem y Molfino, y la oficina comercial de la empresa en Brasil. | Foto: Gloria
El acuerdo incluye el control accionario, dos plantas industriales de última generación, marcas emblemáticas del mercado argentino como La Paulina, Ricrem y Molfino, y la oficina comercial de la empresa en Brasil. | Foto: Gloria
Por Redacción EC

Gloria Foods, plataforma de alimentos del Grupo Gloria, confirmó hoy el cierre oficial de la adquisición del 80% del accionariado de Molfino Hermanos S.A., empresa conocida comercialmente como Saputo Argentina.

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