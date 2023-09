Erick García, ex director general de hidrocarburos del Minem, sostiene que esta negligencia ocasiona graves perjuicios a la industria de petróleo y gas. ¿Cuáles son?

— El país vuelve a sufrir desabastecimiento de GLP y no hay nadie en el Minem que gestione este problema. ¿La responsabilidad le compete al director general de hidrocarburos, ante la ausencia del viceministro de Hidrocarburos?

El director general de hidrocarburos puede tomar algunas iniciativas, pero quien define el rumbo del subsector es el viceministro. El Minem puede tener un buen director general de hidrocarburos, pero sin un viceministro que lo apoye, todo se complica. Y ahora se están viendo los resultados.

— ¿El desabastecimiento de GLP, por ejemplo?

En el caso del GLP nadie está diciendo las cosas como son. Hemos oído decir al Osinergmin que no hay desabastecimiento, que sí hay stock. ¿Y las colas de autos?

— ¿No se debe esto se al mantenimiento de la planta de producción de GLP en Pisco?

En parte sí. Eso trajo el primer corte de suministro que perjudicó a todos. Pero el tema de fondo es que Petro-Perú dejó de despachar GLP hace más de tres semanas para proyectar su nueva refinería de Talara, y eso ha ocasionado que todos los camiones del norte del país se trasladen a Lima y Pisco para abastecerse de GLP. Y allí viene otro problema que no se dice, y es que Osinergmin asevera que Pluspetrol tiene mucha capacidad de almacenamiento en Pisco, pero olvida decir que no tiene capacidad de despacho.

— ¿Por capacidad de despacho se entiende la disponibilidad de camiones y de barcos?

Camiones, básicamente, porque si empezamos a sumar las demoras en la importación de GLP, los oleajes anómalos y la congestión vehicular ocasionada por los camiones que vienen del norte hasta Pisco, el resultado es el colapso del despacho.

El encargado directo de gestionar la crisis de desabastecimiento de GLP es el viceministro de Hidrocarburos, pero este cargo está vacante hace cuatro meses. (Captura: Latina Noticias)

— ¿Esto ocurre por qué no hay un viceministro de Hidrocarburos?

Claro, problemas como este no deberían ocurrir si hubiera alguien que ponga una línea, y esa línea la debe poner el viceministro de Hidrocarburos. Ya son más de 100 días sin viceministro y nos vamos por el día 120. Son cuatro meses sin viceministro de Hidrocarburos. Esto no se ha visto nunca, ni en la época del expresidente Pedro Castillo. Llama mucho la atención por qué no se quiere nombrar a un nuevo viceministro.

— ¿Por qué no se quiere?

¿No será por qué el viceministro de Hidrocarburos participa en la Junta General de Accionistas de Petro-Perú? Este es un dato importante porque el viceministro de Hidrocarburos participa directamente en muchas grandes decisiones, como el otorgamiento de lotes petroleros a Petro-Perú. Pero esa persona no está ahora, y las decisiones estratégicas que debería tomar las dejan en manos del ministro de Energía y Minas (Oscar Vera) o del viceministro de electricidad (Javier Luyo) […] Todas esas decisiones son confusas, y nos dicen que necesitamos urgentemente un viceministro de Hidrocarburos que impulse medidas, como la ley que crea la agencia nacional de inventarios (PL 679).

— ¿Para supervisar el almacenaje de GLP?

El Perú necesita tanques y esferas de GLP a nivel nacional para que estos problemas no vuelvan a ocurrir. Por eso es importante que haya alguien que lidere estos temas, y ese rol no le corresponde al director general de hidrocarburos, porque su función es técnica. El encargado de definir la política del subsector hidrocarburos es el viceministro.

— ¿El reinicio del despacho de GLP en Talara no resolverá el problema del desabastecimiento?

Esperemos que sí. Pero eso no quita que falta capacidad para almacenar GLP en el país. Cualquier bloqueo de carretera puede ocasionar un nuevo desabastecimiento. ¿Y dónde está el almacenamiento estratégico del país para 15 días como mínimo? Eso no existe.

El ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, ha asumido directamente las funciones de viceministro de Hidrocarburos, el cual es un rol que no le corresponde, señala Erick García.

— ¿Dado que el Minem no se preocupa por el viceministerio de Hidrocarburos no sería mejor fusionarlo con el de electricidad como era antes?

No, y te explico por qué. Cuando el gas natural llegó a Lima en el 2004 lo primero y único que hizo el Minem fue emplearlo en generación eléctrica, porque ese era el sesgo del viceministerio de Energía, en ese entonces. Sin embargo, descuidó la masificación del gas en los hogares y el transporte. Entonces, después de muchos años se crea el viceministerio de Hidrocarburos (2018) y se logran avances. Pero ahora nos hemos vuelto a quedar sin viceministro de Hidrocarburos, y no solo se ha detenido todo, sino que hemos vuelto a tener controversias con el uso del gas para electricidad.

— ¿Significa que el Minem vuelve a tirar para el sector eléctrico?

Puedo asumir que el sector eléctrico es tan fuerte que no le conviene el avance del gas natural. El último gran avance que vimos fue cuando Víctor Murillo ocupó el viceministerio de Hidrocarburos (en 2019-2021). Pero desde allí se ha parado todo. Entonces, mi sospecha es: ¿A quién le conviene que no haya viceministro de Hidrocarburos?

— ¿Eso explica la elaboración de este decreto supremo que prioriza el uso del gas para generación eléctrica en situaciones de emergencia?

Así es. Pero, es más, yo he escuchado que la Dirección General de Hidrocarburos estaba en contra de ese decreto supremo, pero el viceministro de Electricidad se pone los dos sombreros: el de electricidad y el de hidrocarburos, y al final ordenó su aprobación. Pero eso es un conflicto de intereses. Por eso se necesita la independencia del viceministerio de Hidrocarburos ya.

— ¿Cuánto tiempo ha estado vacante el cargo de viceministro de Hidrocarburos?

En los dos últimos años, desde que Pedro Castillo ingresó al gobierno, solo ha habido viceministro de Hidrocarburos durante seis meses o menos. El resto del tiempo su puesto fue encargado al viceministro de Electricidad, y todo está parado.

— Eso es paradójico, porque tanto el gobierno de Pedro Castillo como el de Dina Boluarte priorizan la explotación del gas natural y el petróleo.

Claro. Se habla de masificación del gas, de petroquímica, del gasoducto al sur y del regreso al upstream de Petro-Perú. Todo eso pasa por el viceministro de Hidrocarburos y no lo tienes. Yo creo que el ministro de Energía y Minas siente que no necesita un viceministro de Hidrocarburos porque piensa que puede asumir todas esas funciones él solo.

— ¿No es la función del ministro?

La presidenta debe de contar con el asesoramiento del viceministro de Hidrocarburos para todo lo relacionado con el subsector de gas y petróleo. El ministro de Energía y Minas no es el encargado de hacer eso.