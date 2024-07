El gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, dio a conocer en “Tenemos que Hablar”, el videopodcast de El Comercio, que ha solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) un crédito suplementario de S/800 millones. Además, se refirió a la situación actual del Aeropuerto de Chinchero y la problemática actual con la empresa constructora.

Usted ha solicitado en esta visita a Lima tener un shock de inversiones para la región de Cusco. ¿Cuáles son las obras de infraestructura más importantes que se necesitan en la región?

El Congreso le ha dado facultades al Ejecutivo y en materia de reactivación económica. Lo que queremos pedir hoy al ministro de Economía (José Arista) es que efectivamente, nos garantice este crédito suplementario, está demanda adicional, porque hasta la fecha no se ven estos trámites.

Lo que nosotros demandamos es a nivel de las 25 regiones. En el caso de Cusco, demandamos solo para el tema de saneamiento básico cerca de S/800 millones, la mayoría de ellos ya se encuentran con expedientes técnicos aprobados al nivel de las exigencias de los ministerios. En el caso de educación, hay más de 11 colegios que ya tienen también los informes de calidad, y en el tema vial la demanda es fuerte.

No solo solicitamos tener presupuesto de asignación del gobierno central, ya estamos trabajando y esperemos que se consolide el compromiso que tiene el ministro de Economía y la presidenta de garantizar un endeudamiento para el Cusco.

Como presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, ¿conoce el monto total que se ha conversado con el ministro de Economía (José Arista) y la presidenta Dina Boluarte sobre este crédito suplementario?

Es un monto bastante considerable, estamos hablando de S/40 mil millones y es algo que hasta la fecha no recibe una respuesta clara, para que nosotros no juguemos con las expectativas de nuestra población. Si nos comprometemos y no cumplimos con la población, se genera una reacción adversa y lo que menos queremos nosotros en estos tiempos es ser testigos de paralizaciones. Reitero mi pedido de sinceridad al ministro de Economía para que nos diga si efectivamente va a lograr tener estos recursos y atender las necesidades de las regiones.

A nivel de la Asamblea, y en el caso específico de Cusco, ¿quedaron satisfechos con los S/500 millones que el Ejecutivo brindó hace unos meses?

Es insuficiente. Solo para educación en el Cusco demando S/10.500 millones, para el tema de saneamiento básico a nivel rural y urbano más de S/3.500 millones, para salud estamos por los S/2.500 millones y en muchos de los proyectos como es el caso del Hospital Antonio Lorena, el Hospital de Quillabamba, de Machu Picchu y de Espinar, se requiere que el propio ministerio les asigne presupuesto. Lo peor es ser testigos de que paralizan una obra por falta de presupuesto. En el Cusco no tenemos ni un solo hospital tipo III-1, porque el que tenemos fue envuelto en corrupción (Hospital Antonio Lorena).

Hoy estamos siendo testigos de cómo se supera está situación y a su vez en Cusco exigimos la conclusión del Aeropuerto de Chinchero, al que se le ha asignado más de S/513 millones y hasta la fecha el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) solo ha gastado S/40 millones. Así que exigimos también que se nos diga cuál es el camino adecuado para que la obra continúe.

Los S/40 millones que menciona que son los ejecutados, ¿son alrededor del 10% del total?

Menos, estamos hablando de un 7% (S/40 millones de S/513 millones). Es un tema que tiene que ver con el MTC, que es el ente responsable, es la unidad ejecutora. La situación es que este proyecto (Aeropuerto de Chincheros) está dado con el gobierno coreano (G2G). Es un consorcio que ha presentado problemas en su contrato y que se ha tratado de llevar al escenario administrativo, donde no se tiene una respuesta contundente de parte del MTC. En ese vaivén nos encontramos más de un año, y es momento de darle las soluciones que corresponde.

Exigimos que se dé esa respuesta, que se amplíe el número de empresas para ejecutar y llegar a la fecha. Espero que nuestro ministro de Economía, en semanas, pueda decir “esta es la solución”. El Aeropuerto de Chinchero busca recibir más de 6 millones de visitantes, un visitante es un ingreso más, no solo para Cusco sino para todo el Perú.

Mencionó, gobernador, que se trata de ampliar empresas, ¿a qué empresas se refiere? ¿Cuál es la traba que hay en el Aeropuerto de Chinchero?

La empresa constructora quiere que se le reconozca una actualización del costo del proyecto, situación que no estaba contemplada en el contrato. Es inaceptable que empresas tan serias tengan compromisos y luego vengan a decirnos que desean que se les modifique cuando esto no es posible. Pedimos que se le reduzca su responsabilidad y lo que les falta se amplíe a contratar nuevas empresas.

Es decir, ¿hay que deshacer el contrato existente?

No. Solo hay que reducirles los alcances (a la empresa constructora) y lo que queda se le da a otras empresas constructoras. El G2G con el gobierno de Corea lo permite. No es cambiar la modalidad, es cambiar a otra empresa. Técnicamente nos han dado el sustento de que es viable y que exigimos que se de el camino.

¿Hay conversaciones con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que permitan dilucidar qué esta situación se resolverá en las próximas semanas?

Queremos que se de así, ya estamos esperando mucho. La espera desespera. Es ahí donde se necesita la mano firme de un ministro y de todo su equipo para que efectivamente venga la tranquilidad, reitero, no solo de una región, sino de todo el sur y el país.

¿Ha podido conversar con el ministro Pérez Reyes en esta visita a Lima?

Hemos hecho esfuerzos, ellos se encuentran en una agenda. Hemos podido comunicarnos telefónicamente con el viceministro de Transportes y darle a conocer nuestra posición y seguiremos en esos esfuerzos para que podamos darle solución a las exigencias que tenemos como sur, como país.

Regresando al tema anterior, sobre el dinero que se ha prometido como crédito complementario, ¿tiene usted un compromiso por parte del ministro de Economía para recibir S/800 millones en Cusco, o el compromiso del dinero para todas las regiones?

Lo que tenemos nosotros es el Consejo de Estado Regional, donde cada región tiene una agenda con diferentes sectores y con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Es este 20-21 de agosto y lo vamos a realizar en Arequipa, donde tenemos que dar la evaluación e informe nuestros avances frente a los compromisos que tenemos como regiones. Esperemos que las respuestas sean más concretas.

Entonces, ¿no hay un compromiso de dinero para ninguna región?

Hasta el momento no se ve. Ya hay mucha preocupación de los agremiados que estamos en la Asamblea Nacional Regional de Gobernadores y como presidente lo estoy dando a conocer.

Me imagino que uno de los argumentos que ha compartido en algún momento el MEF es el déficit fiscal para este año.

Son esas situaciones que también se estaban trabajando con el ex ministro de Economía (Alex Contreras Miranda), el nos indicaba que somos el país a nivel de Latinoamérica que está con el menor endeudamiento frente a otros países. Se estaba trabajando un endeudamiento para que podamos atender estas demandas. Estamos hablando de proyectos que también generan un impacto y desarrollo. Lo que no hemos visto es esa continuidad (con el actual ministro de Economía, José Arista).

Esperemos haya una reflexión mayor porque no se puede estar en un espacio en el cual no hay un planteamiento concreto frente a lo que demanda el país, inversión y proyectos. Lo que no queremos es administrar pobreza, lo que queremos es crear riqueza.

¿Le preocupa la recolección de firmas para su revocatoria?

No. Lo que me preocupa es seguir trabajando. Es un derecho constitucional (la revocatoria), no a todos podemos atender. Frente a ello, es democrático expresarnos en estos espacios. Para revertir esta situación, lo único que uno tiene que hacer como gobernante es trabajar el doble.

Tenemos que cerrar las brechas, disminuir nuestras conflictividad frente a la inatención de estas actividades y que la prosperidad y el desarrollo vengan.

¿Da usted cómo cerrado el Caso Rolex?

Para nosotros sí, porque hemos sido testigos de que una situación muy personal fue trastocada por todo lo que se manejó, se confundió. Estoy presto, como corresponde, a todas las diligencias, a todo lo que el Estado y la ley tenga que decir sobre este tema. De por medio no existe ni siquiera un concepto ni un pensamiento frente a tener una situación que vaya en contra de la ley.

Mencionó que va a ser más cuidadoso al momento de aceptar algún préstamo, como fue el caso de las dos imitaciones Rolex (que recibió del señor Oscorima) y que entregó a Fiscalía, y el Rolex real (que también utilizó en calidad de préstamo).

Ha sido un acto ingenuo. Quién en su sano juicio se puede imaginar que un acto personal se trastoque y se confunda. Puedo decirle con transparencia y honestidad: no existe nada que contravenga a los intereses del Estado y de la población.

¿Se encontró algo en este allanamiento a la Gobernación de Cusco?

Absolutamente, nada. Lo que hay es un equipo y un gobernador dedicados a trabajar, con resultados como lo pueden ver. No desde la expresión de un gobernador o del gobierno que dirijo, sino interinstitucional que dice que Cusco está creciendo. Desde la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales estamos haciendo todos los esfuerzos para dialogar, consensuar y proponer.