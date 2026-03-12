El Poder Ejecutivo aseguró este jueves que el incremento en los precios de la gasolina, el diésel y el Gas Licuado de Petróleo (GLP) es “irracional” y carece de fundamentos técnicos.

Según la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, el país dispone de inventarios suficientes para cubrir la demanda interna, descartando cualquier riesgo de desabastecimiento inmediato.

Desde la sede del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), Miralles enfatizó que el suministro está garantizado y que no existe una razón objetiva para trasladar sobrecostos a los consumidores.

“La especulación y el acaparamiento de productos son sancionados por ley. Las entidades competentes serán drásticas en aplicar la sanción”, advirtió la jefa del Gabinete ministerial.

El balance oficial indicó que el país cuenta con reservas de gasolina regular y diésel para aproximadamente dos semanas, y que cargamentos en tránsito reforzarán el stock nacional en los próximos días.

Medidas para favorecer la distribución del GLP

Para mitigar el impacto en el mercado del GLP, el Gobierno anunció tres medidas estratégicas. Primero, se aprobó un dispositivo legal para facilitar la salida de inventarios de seguridad al mercado.

Además, se flexibilizarán temporalmente las exigencias de mezcla con biocombustibles, ampliando así la oferta disponible.

Finalmente, se suspendió la aplicación del artículo n.º 118 del Reglamento de Seguridad para instalaciones de GLP, que permitirá el despacho y transporte en zonas urbanas de alta afluencia sin restricciones horarias.

MÁS INFORMACIÓN: TGP incrementó el volumen de gas natural para la población de 70 a 80 millones de pies cúbicos diarios

¿Qué hará el Gobierno contra la especulación en combustibles?

Ante las denuncias de incrementos arbitrarios, la titular de la PCM anunció una acción articulada entre la Fiscalía, Osinergmin e Indecopi.

Mientras el Indecopi intensificará el monitoreo de precios en las estaciones de servicio (grifos), Osinergmin supervisará que la cadena de distribución opere al 100% de su capacidad.

Desde la sede del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), Miralles enfatizó que el suministro está garantizado y que no existe una razón objetiva para trasladar sobrecostos a los consumidores | Foto: Difusión

En ese sentido, Miralles subrayó que la gestión del presidente José María Balcázar mantendrá una postura de “tolerancia cero” ante el aprovechamiento comercial en el actual contexto de crisis energética.

“Seremos implacables frente a la especulación y al aprovechamiento indebido de unos pocos. No vamos a permitir que se juegue con la necesidad de la gente ni con el bolsillo de las familias peruanas”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO: