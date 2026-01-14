Las agroexportaciones alcanzaron ventas por más de US$13.312 millones en los primeros once meses del año (enero-noviembre), una cifra que representó un aumento de 17,5% en comparación a lo registrado en el mismo periodo del año pasado, según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

En este periodo de análisis, las exportaciones agrarias tradicionales sumaron US$1.681 millones, cifra que significó un aumento significativo de 46,7% respecto a lo registrado en el 2024, debido a las mayores exportaciones registradas de café sin tostar sin descafeinar (US$1.579 millones), azúcares de caña o remolacha refinados (US$36 millones) cuyas ventas ascendieron en 54,1%, 13,1% respectivamente. Estos productos explican el 96,1% de las agroexportaciones tradicionales.

Mientras las exportaciones agrarias no tradicionales alcanzaron ventas por US$11.631 millones, lo que representó un incremento de 14.3%, cifra mayor a lo observado en el 2024. Los principales productos del ranking agroexportador en el periodo analizado fueron: arándanos frescos US$2.216 millones (19,1% de participación), paltas US$1.357 millones (11,7%), uvas frescas US$1.326 millones (11,4%), cacao en grano crudo US$883 millones (7,6%) y los espárragos frescos US$347 millones (3,0%).

Otros productos que resaltaron en ese período fueron los mangos frescos US$258 millones (2,2%), los demás cítricos US$251 millones (2,2%), alimentos para animales US$200 millones (1,7%), las demás frutas y otros frutos US$178 millones (1,5%), manteca de cacao acidez superior US$ 160 millones (1.4%).

El Midagri también señaló que los productos de mayor contribución positiva al mes de noviembre de 2025 respecto al 2024 fueron: uvas frescas (+17,4%), cacao en grano crudo (+26,1%), arándanos frescos (+7,2%), paltas (+9,3%), mango congelado (+122,3%), manteca de cacao acidez superior 1%-1,65% (+98,0%), carmín de cochinilla (+104,1%), las demás frutas y otros frutos (+70,2%), cacao en polvo (+67,5%), grasa y aceite de cacao (+5454,1%).

Asimismo, en los primeros once meses del año, dentro de la canasta de productos no tradicionales, se deben puntualizar las exportaciones de frutas y hortalizas, cuyas ventas alcanzaron los 6.983 millones (60% de las agroexportaciones no tradicionales) a noviembre del 2025, cifra que significó un aumento de 11,8% respecto al 2024. Las exportaciones agrarias al cierre del año sumarían a alrededor de US$15 mil millones.

Principales mercados

Los diez principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron: Estados Unidos, Holanda, España, Inglaterra, China, México, Chile, Alemania, Canadá, Ecuador. Este grupo de países concentraron el 77,1% del total del valor FOB exportado en el periodo de estudio.

Del mismo modo, entre enero-noviembre la balanza comercial agraria registró un superávit de US$7.066 millones, cifra mayor en 27,1% en comparación a lo registrado el mismo periodo del año pasado, y cuyo incremento responde por el mayor flujo de dólares de las exportaciones agrarias (US$1.987 millones de aumento respecto a 2024, derivado de la diferencia entre exportaciones noviembre 2024 y 2025).