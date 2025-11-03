El presidente de la República, José Jerí, anunció que entre hoy y mañana se realizará el trabajo técnico final para definir el pedido de facultades legislativas que su Gobierno presentará al Congreso. La propuesta, explicó, recogerá los aportes de los gremios empresariales, los sectores del Ejecutivo y las bancadas parlamentarias, con el fin de lograr un documento consensuado.

“El diálogo y el entendimiento son fundamentales en estos momentos en que tenemos juntos que sacar nuestro país adelante”, sostuvo el mandatario durante una reunión con representantes empresariales y autoridades.

Jerí señaló que ha dispuesto, junto con el presidente del Consejo de Ministros, que los sectores convoquen a los equipos técnicos de los gremios y realicen reuniones con los voceros del Congreso, con el objetivo de “terminar de perfilar las facultades delegadas que vamos a solicitar”.

El jefe de Estado destacó la importancia de lograr acuerdos amplios y señaló que, aunque existan diferencias o posiciones contrapuestas, el Ejecutivo busca “encontrar los equilibrios” necesarios. “Una vez que tengamos perfiladas las facultades delegadas, podremos presentarlas esta semana con los aportes mencionados”, precisó.

El mandatario reiteró que la prioridad del Gobierno será combatir la delincuencia y la inseguridad ciudadana, pero subrayó que las facultades también incluirán medidas orientadas a sentar las bases del desarrollo futuro del país.

“Tenemos que hacerlo, es la responsabilidad de este gobierno de transición: atender la inseguridad, pero también dejar las bases del futuro para que el próximo gobierno tenga todas las herramientas posibles, la cancha ordenada y limpia, para que el país pueda despegar”, enfatizó Jerí.