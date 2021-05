Conforme a los criterios de Saber más

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dispuso la modificación del reglamento operativo del Fondo de Apoyo Empresarial a la Micro y Pequeña Empresa (FAE-MYPE). Una de las principales novedades es que, para el caso de las reprogramaciones, se precisa que el plazo máximo de pago (considerando la reprogramación) es de 48 meses; y que el período de gracia adicional es de 12 meses.

Se establece también que la tasa de interés que aplicará para estos créditos no puede ser mayor a la original, pero deberán sumarse algunos costos administrativos.

Jorge Carrillo, profesor de Pacífico Business School, indicó que junto a estos no se puede superar los 15 puntos decimales básicos: “Es decir, si mi tasa de interés era de 4%, por los gastos administrativos máximo puede crecer hasta 4,15%”, mencionó.

Asimismo, la norma indica que se amplía el plazo de vigencia del FAE-MYPE de cinco a seis años, los cuales cuentan desde la suscripción del contrato de fideicomiso.

Las MYPE que accedieron a créditos en este programa tendrán hasta el 15 de julio de este año para solicitar su acogimiento.

Carrillo agregó que otro aspecto a tener en cuenta es que el Banco de Desarrollo del Perú (Cofide) -encargado de administrar los fondos del FAE-MYPE- va a cobrar una comisión por cada solicitud de reprogramación y esta puede ser trasladada a los deudores.

“El rango de precios para estas solicitudes es máximo de S/54 en el caso de los créditos por S/90.000”, dijo.

ANÁLISIS

Para Carrillo, la ampliación de los plazos de este programa resulta positiva, debido a que la reactivación de la economía no se ha dado al ritmo esperado.

“Se esperaba que la recuperación del país se haya dado en un año, de modo que a mediados del 2021 debían empezar a pagarse estos créditos. Pero el hecho de que no se ha controlado la pandemia al ritmo esperado, sumado al panorama electoral, hace necesaria esta medida”, precisó.

Blanca Chávez, presidenta de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora Perú), y Jorge Ochoa, representante del Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), también coincidieron con saludar la medida, aunque indicaron que debe complementarse con otras acciones para mitigar la crisis que viven en la actualidad las MYPES.

“Esta ampliación de plazos es lo mejor que nos ha podido pasar en estos momentos. Estábamos muy angustiados, pero sí te digo que hoy más que nunca necesitamos apoyo”, señaló Chávez.

Algunas de las propuestas que planteó ella es que se reduzca de manera temporal el IGV a 10% u 8% para el sector de restaurantes y que se impulsen mayores inyecciones de liquidez vía préstamos con requisitos más flexibles.

“La reducción del IGV es necesaria porque, en realidad, los restaurantes no tenemos casi nada de crédito fiscal. La gran parte de los productos que usamos está afecto a impuestos”, comentó.

Para Ochoa, plantear de manera aislada una reprogramación de créditos sería solo prolongar la “agonía” que viven las MYPES -siendo las de algunos sectores más grave que otros-.

“Hay un tema estructural por el que muchas empresas no están vendiendo. Si no se le dan las condiciones, entonces, nunca podrán concretar su recuperación. Ahora, cuando hablamos de esta reprogramación, es una medida positiva, pero debe considerar que ha beneficiado solo a un segmento no mayoritario del universo de empresas que bordea los 2,8 millones”, precisó.

Para Ochoa, en el caso de los restaurantes por ejemplo, se debería dejar de restringir la movilización los domingos, pues ese día es el de mayores ventas. Chávez agregó que debería retrasarse el toque de queda, de modo que estas negociaciones también puedan aprovechar los horarios nocturnos.

Por último, Carrillo mencionó que, en el caso de créditos, que se está olvidando la situación de las personas naturales, aun cuando están considerablemente golpeados.