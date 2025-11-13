El Congreso de la República publicó la Ley N° 32499, que modifica la Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, con el objetivo de autorizar el nombramiento del personal de la salud contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057 (CAS).

De acuerdo con la norma, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a efectuar las modificaciones presupuestarias en los niveles funcionales programático e institucional a favor del Ministerio de Salud (Minsa) y de los gobiernos regionales, previo cálculo del costo diferencial correspondiente, para financiar el nombramiento del 100% de los profesionales, técnicos y auxiliares asistenciales de la salud del Minsa, de sus organismos públicos y de las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales.

Asimismo, la ley autoriza al Minsa y a los gobiernos regionales, de ser necesario, a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional-programático, con el objeto de cumplir con el financiamiento del nombramiento del personal de salud contratado e identificado al 31 de julio de 2022 bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo N.° 1057.

Cabe recordar, que esta ley había sido observada por la expresidenta Dina Boluarte, pero hace unos días fue aprobada por insistencia en el Pleno del Congreso. Este nombramiento implica que los CAS pasarán a ser parte del personal contratado bajo el decreto legislativo 276.

De acuerdo con este decreto, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, régimen al cual serán incorporados los trabajadores CAS (bajo el decreto legislativo 1057) a través del nombramiento aprobado, estos gozarán de una asignación por cumplir 25 o 30 años de servicio que se otorga por un monto equivalente a dos remuneraciones mensuales totales, al cumplir 25 años de servicios, y tres remuneraciones mensuales al cumplir 30 años de servicios.

Además, se otorgarán aguinaldos en Fiestas Patrias y Navidad por el monto que se fije por Decreto Supremo cada año (S/300 cada una, normalmente), así como Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), que será equivalente a una remuneración total del trabajador.

Esta norma implica destinar más presupuesto para estos cambios y pagos, por lo que la nueva ley autoriza al MEF a realizar las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional y programático y en el nivel institucional a favor del Minsa y gobiernos regionales, previo cálculo del costo diferencial respectivo para el financiamiento.