Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Gobierno anunció medidas ante el desabastecimiento de gas natural a causa de una fuga en la planta de Camisea. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
Por Redacción EC

Denisse Miralles, presidenta del Consejo de Ministros, en conferencia de prensa, anunció las medidas que tomará el Gobierno para enfrentar la crisis energética a raíz de una fuga de gas en uno de los sistemas de ductos de Camisea, ubicados en Megantoni, Cusco.

