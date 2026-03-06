Denisse Miralles, presidenta del Consejo de Ministros, en conferencia de prensa, anunció las medidas que tomará el Gobierno para enfrentar la crisis energética a raíz de una fuga de gas en uno de los sistemas de ductos de Camisea, ubicados en Megantoni, Cusco.

Miralles indicó que estás medidas garantizan que el recurso llegue a quienes más lo necesitan. Además, adelantó que el José Balcázar y los ministros de Estados llegaran a lugar de los hechos para supervisar las labores de reparación en el kilómetro 43, así como el restablecimiento del transporte de gas natural.

“Ante la emergencia, el gobierno ha dispuesto un proceso de racionalización del gas natural con un objetivo claro, garantizar que el recurso llegue primero a quienes más lo necesitan. La medida va a priorizar el abastecimiento de más de 2 millones de hogares que dependen de este recurso para su vida diaria”, sostuvo.

La titular de la PCM explicó que esta racionalización permite ordenar el uso del gas, optimizar su distribución y asegurar el suministro durante la emergencia, poniendo en el centro a las familias y a los servicios esenciales como salud, transporte público masivo y otras industrias esenciales.