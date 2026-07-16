El Gobierno peruano, mediante el Decreto Supremo N° 136-2026-EF, publicado en el El Peruano, aprobó una medida que asegura el pago de los Bonos de Reconocimiento y Bonos Complementarios que entrega la ONP a trabajadores que se trasladaron del sistema público de pensiones a una AFP o que tienen derecho a beneficios especiales de jubilación.

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De esta manera, El Estado aprobó garantizar hasta S/42 millones durante este 2026. El decreto, que fue publicado esta mañana, garantiza que el Estado respalda estos bonos, de modo que la ONP pueda emitirlos y cumplir con el reconocimiento de los aportes de los trabajadores.

El monto máximo autorizado para esta garantía asciende a S/42 millones, recursos contemplados dentro de la Ley de Endeudamiento del Sector Público para este 2026. Además, la norma dispone que la ONP asumirá el pago (redención) de estos bonos con cargo a su propio presupuesto institucional durante el presente año.

¿Qué es el Bono de Reconocimiento?

Los Bonos de Reconocimiento son títulos que reconocen los aportes realizados por un trabajador al antiguo Sistema Nacional de Pensiones (ONP) antes de trasladarse al Sistema Privado de Pensiones (AFP).

Es decir, cuando una persona se cambió de la ONP a una AFP, El Estado reconoce el dinero aportado al sistema público mediante este bono, que luego forma parte de su ahorro para la jubilación.

Dichos bonos están dirigidos a personas que aportaron al menos cuatro años a la ONP y posteriormente se afiliaron a una AFP. Según el período en que realizaron sus aportes pueden acceder al Bono 1992, 1996 o 2001. Por otro lado, los Bonos Complementarios son beneficios adicionales que reciben algunos afiliados, como quienes realizaron actividades de alto riesgo y cumplen los requisitos establecidos por la ley.

¿Cómo acceder al Bono de Reconocimiento?

Para acceder al Bono de Reconocimiento, se debe solicitar ante la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) a la que pertenece el afiliado, quienes cuentan con un plazo de 60 días para revisar la solicitud e emisión del bono y enviarla a la ONP.

El momento en que se paga este bono depende de la situación del afiliado. Si aún no cumple 65 años, el bono se hace efectivo cuando llegue a la edad de jubilación. En cambio, si ya tiene 65 años o más, ha fallecido o tiene una discapacidad total permanente, el pago se realiza dentro de los 90 días calendario posteriores a la presentación de la solicitud.