El monto máximo autorizado para esta garantía asciende a S/42 millones, recursos contemplados dentro de la Ley de Endeudamiento del Sector Público para este 2026. | Foto: Andina
El monto máximo autorizado para esta garantía asciende a S/42 millones, recursos contemplados dentro de la Ley de Endeudamiento del Sector Público para este 2026. | Foto: Andina
Por Redacción EC

El Gobierno peruano, mediante el Decreto Supremo N° 136-2026-EF, publicado en el El Peruano, aprobó una medida que asegura el pago de los Bonos de Reconocimiento y Bonos Complementarios que entrega la ONP a trabajadores que se trasladaron del sistema público de pensiones a una AFP o que tienen derecho a beneficios especiales de jubilación.

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