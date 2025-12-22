Mediante la Resolución SBS N° 04425-2025, publicado en el Diario El Peruano, el Gobierno peruano aprobó medidas de austeridad, racionalidad, disciplina en el gasto y de ingreso de personal, aplicables en la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones (SBS) para el 2026.

Dentro de las medidas se restringirá la celebración de nuevos contratos de trabajo. Para ello se tendrá en cuenta las plazas contenidas en el Cuadro Institucional de Asignación de Personal (CIAP).

Respecto a la contratación de personal, la medida indica que se realizará mediante procesos de selección externa y/o por el Programa de Extensión, conforme a lo establecido en la directiva interna vigente. Esta disposición no incluye a los cargos o puestos de confianza.

Además, se autorizará gastos de publicidad solamente para la difusión de campañas de orientación e información a los usuarios de los sistemas supervisados por la SBS y público en general, así como las publicaciones oficiales a realizarse por mandato legal, o aquellas vinculadas a la operatividad de la Superintendencia, sujetándose al monto presupuestado para el ejercicio 2026.

Asimismo, se restringen los viajes al exterior. Únicamente se autorizarán aquellos viajes para eventos que requieran la representación sobre temas vinculados con negociaciones bilaterales, multilaterales, foros o misiones oficiales que comprometan la presencia de los trabajadores, así como aquellos necesarios para el ejercicio de sus funciones, capacitaciones o eventos de sumo interés para la SBS.

La presente resolución entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2026 y deja sin efecto las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en ella.