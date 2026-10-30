Más de 800 trabajadores de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) contarán con una nueva escala remunerativa a partir del 1 de diciembre. Esta aprobación permite actualizar integralmente la estructura establecida en 2013 e implementar incrementos mensuales de hasta S/1.345.89, según el grupo ocupacional y el nivel correspondiente.

“Esta fue una decisión que se tomó desde el primer instante del Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori. Hubo muchos años de descuido en los gobiernos anteriores. Era un proceso complejo y existía el riesgo de que volviera a postergarse, pero asumimos el compromiso de sacarlo adelante. Coordinamos con Sunafil y el MEF, atendimos las observaciones y hoy tenemos un resultado concreto para los trabajadores. Mejorar sus condiciones también permitirá fortalecer la institución y el servicio de inspección laboral”, afirmó Juan Sheput, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo.

La nueva escala establece remuneraciones mensuales de entre S/8.150 y S/10.150 para los profesionales; de S/3.850 a S/4.850 para los técnicos; y de S/2.940 a S/3.440 para los auxiliares. En el caso de los directivos, los montos se ubican entre S/11.000 y S/15.600, según el nivel.

Frente a los ingresos consolidados que perciben actualmente, los niveles profesionales tendrán un incremento mensual de S/1.345.89; los técnicos, de S/545,89; los auxiliares, de S/635,89; y determinados niveles directivos, de S/695,89.

Los nuevos montos fueron aprobados mediante el Decreto Supremo N.º 230-2026-EF. La norma reemplaza la escala establecida en 2013 y consolida los incrementos generales otorgados entre 2022 y 2025.

Sheput encargó al equipo técnico impulsar las gestiones para concretarla. La nueva escala había sido autorizada por ley en noviembre de 2025, pero su implementación seguía pendiente porque no se había asegurado el financiamiento necesario. La medida se financiará con el presupuesto institucional de Sunafil, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.