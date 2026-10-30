Los nuevos montos fueron aprobados mediante el Decreto Supremo N.º 230-2026-EF. La norma reemplaza la escala establecida en 2013 y consolida los incrementos generales otorgados entre 2022 y 2025. Foto: Sunafil.
Los nuevos montos fueron aprobados mediante el Decreto Supremo N.º 230-2026-EF. La norma reemplaza la escala establecida en 2013 y consolida los incrementos generales otorgados entre 2022 y 2025. Foto: Sunafil.
Por Redacción EC

Más de 800 trabajadores de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) contarán con una nueva escala remunerativa a partir del 1 de diciembre. Esta aprobación permite actualizar integralmente la estructura establecida en 2013 e implementar incrementos mensuales de hasta S/1.345.89, según el grupo ocupacional y el nivel correspondiente.

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