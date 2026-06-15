Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La medida se oficializó mediante el Decreto Supremo N.° 100-2026-EF, publicado hoy en el diario oficial El Peruano. Foto: Midagri.
La medida se oficializó mediante el Decreto Supremo N.° 100-2026-EF, publicado hoy en el diario oficial El Peruano. Foto: Midagri.
Por Redacción EC

El Gobierno aprobó una operación de endeudamiento externo por hasta US$26 millones con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). Estos recursos cofinanciarán el proyecto “Mejoramiento de los servicios de comercialización de productos agrícolas para su expendio en mercados” (MERCAGRO).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.