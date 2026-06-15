El Gobierno aprobó una operación de endeudamiento externo por hasta US$26 millones con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). Estos recursos cofinanciarán el proyecto “Mejoramiento de los servicios de comercialización de productos agrícolas para su expendio en mercados” (MERCAGRO).

La iniciativa estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), a través de Agro Rural. La medida se oficializó mediante el Decreto Supremo N.° 100-2026-EF, publicado hoy en el diario oficial El Peruano.

Impacto y regiones beneficiadas

MERCAGRO intervendrá directamente en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, Pasco, Puno y Ucayali. Su meta es elevar la competitividad de los productores de la Agricultura Familiar de Subsistencia (AFS) y de la Agricultura Familiar Intermedia (AFI).

Para lograrlo, se facilitará su articulación con cadenas de valor priorizadas con un enfoque territorial y se optimizarán los servicios de venta y distribución.

Los beneficiarios directos serán 75.332 productores agrarios de la agricultura familiar que destinan su producción a la venta de 10 cadenas productivas priorizadas: papa, maíz amilaceo, quinua granadilla, kion, naranja, palta, piña, plátano, quinua y yuca.