El Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), realizará este 18 de diciembre la primera sesión del “Acuerdo Fiscal por el Crecimiento Sostenible”, una iniciativa estratégica orientada a instalar un espacio permanente de diálogo y concertación nacional en materia fiscal, con el objetivo de garantizar la estabilidad económica y el crecimiento del país en el largo plazo.

El MEF explicó que esta primera reunión marcará el inicio de un proceso nacional que convoca a una representación amplia y plural, integrada por el Poder Ejecutivo, el Congreso de la República, los gobiernos regionales y locales, las entidades constitucionalmente autónomas, el sector privado, la academia, y exministros de Economía, entre otros actores clave.

El Acuerdo Fiscal tiene como propósito central construir consensos de Estado en torno a reglas fiscales claras, predecibles y sostenibles, que permitan preservar la estabilidad macroeconómica, fortalecer la confianza de los inversionistas y asegurar un uso responsable y eficiente de los recursos públicos, en un contexto de mayores demandas sociales, restricciones fiscales y un entorno internacional desafiante.

Durante esta primera sesión, el Ministerio de Economía y Finanzas presentará una propuesta inicial de hoja de ruta fiscal, la cual será puesta a consideración de los participantes para su revisión y enriquecimiento, con miras a consolidar un marco fiscal de corto, mediano y largo plazo que pueda ser asumido y respetado por las futuras autoridades.

La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, destacó la importancia de esta convocatoria como una señal clara de responsabilidad y visión de país: “El Perú necesita acuerdos duraderos que trasciendan los gobiernos y protejan la estabilidad económica. El Acuerdo Fiscal por el Crecimiento Sostenible busca cuidar el grado de inversión, fortalecer la confianza y asegurar que las decisiones fiscales de hoy no comprometan el bienestar de las futuras generaciones”, afirmó.

El Acuerdo Fiscal se articulará con la Política Nacional de Competitividad y Productividad, en el marco del Consejo Nacional de Competitividad y Formalización (CNCF), lo que permitirá asegurar coherencia técnica, seguimiento institucional y continuidad del proceso en el tiempo.