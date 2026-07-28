Durante su primer discurso por Fiestas Patrias, este 28 de julio, la presidenta Keiko Fujimori se refirió a la importancia de simplificar el funcionamiento del Estado, con el fin de incrementar su efectividad, eliminar colas y mejorar la calidad de los servicios.

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Asimismo, indicó que reorganizará la administración pública para eliminar duplicidades, ordenar competencias y recuperar la eficiencia.

“Impulsaremos un profundo proceso de desregulación que elimine normas innecesarias y libere al ciudadano, al emprendedor y al inversionista de cargas burocráticas que hoy solo consumen tiempo, recursos y oportunidades”, indicó la mandataria durante su mensaje a la nación.

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Además, anunció la creación de la Autoridad Nacional Digital y otorgará una Identidad Digital para cada ciudadano. “Con tecnología e inteligencia artificial construiremos un Estado eficiente y cercano, capaz de responder a las necesidades de los ciudadanos. De esta manera, abrir un negocio, acceder a un beneficio o realizar un trámite dejará de ser un obstáculo del día a día”, agregó.

“Transformaremos el sistema de compras públicas, que representa el 24% del gasto nacional, reduciremos la dispersión de procedimientos de adquisiciones, fortaleceremos los mecanismos de control y aprovecharemos el poder de compra del Estado para obtener mejores condiciones y ahorrar recursos que volverán a los ciudadanos en forma de obras y servicios”, finalizó Fujimori.