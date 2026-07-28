Fujimori agregó que reorganizará la administración pública para eliminar duplicidades, ordenar competencias y recuperar la eficiencia. Foto: GEC.
Fujimori agregó que reorganizará la administración pública para eliminar duplicidades, ordenar competencias y recuperar la eficiencia. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Durante su primer discurso por Fiestas Patrias, este 28 de julio, la presidenta Keiko Fujimori se refirió a la importancia de simplificar el funcionamiento del Estado, con el fin de incrementar su efectividad, eliminar colas y mejorar la calidad de los servicios.

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