Por Fiorella Gil Mena

El Gobierno de Keiko Fujimori buscaría obtener facultades legislativas por 120 días para impulsar una reforma orientada a las micro y pequeñas empresas (mypes). Entre las principales propuestas figurarían la creación de un régimen laboral progresivo, un nuevo esquema tributario con un impuesto a la renta empresarial único y progresivo, medidas para ampliar el acceso al financiamiento, promover la digitalización y reducir las barreras burocráticas.

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