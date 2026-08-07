Mediante la Resolución Suprema N° 250-2026-PCM, el gobierno de Keiko Fujimori designó a tres nuevos directores del Banco Central de Reserva (BCR) que se suman al Directorio liderado por Julio Velarde.

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El nombramiento se da tras la ratificación de Velarde como presidente del BCR por quinto período consecutivo, y como parte de los cuatro miembros del Directorio que debe designar el Poder Ejecutivo (según manda la Constitución de la República).

La resolución suprema es refrendada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta y por la presidenta del Perú, Keiko Fujimori.

Tras ello, solo quedan pendientes las tres designaciones de directores que deberá hacer el Congreso de la República; una labor encomendada al Senado, que terminará por definir el Directorio de la entidad monetaria para los próximos cinco años.

Trayectoria de los nuevos directores

Luis Miguel Palomino Bonilla es actual presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE), think tank que preside desde el 2022, donde también ha fungido como director, consultor y principal funcionario ejecutivo desde enero del 2007. El economista ha sido previamente director del BCR en el período 2016-2021, con Velarde como presidente de la entidad monetaria, y también ejerció la vicepresidencia de dicho Directorio.

Palomino es, también, director del programa de Maestría en Finanzas de la Universidad del Pacífico (UP) desde julio del 2009, y socio del Instituto Franklin Delano Roosevelt desde diciembre del 2022 hasta la fecha.

El economista cuenta, asimismo, con un PhD en Finanzas por la Wharton School de la Universidad de Pennsylvania, Filadelfia (EE.UU.), y se graduó de la carrera de Economía en la UP.

Palomino ha ocupado diversos cargos en bancos e instituciones financieras como economista, asesor financiero y analista. Así, fue principal funcionario ejecutivo, analista senior de Países y de Capital de Merrill Lynch, Perú (banca de inversión) desde 1995 hasta el 2000; y prmer vicepresidente y economista en Jefe de América Latina de Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, New York, desde el 2000 hasta el 2002.

En tanto, ha sido miembro del directorio de diversas compañías privadas como la Bolsa de Valores de Lima (BVL), donde también fue presidente del Comité de Auditoría, Aventura Plaza S.A. y Mall Aventura; y es miembro de los directorios de Laboratorios Portugal (desde el 2017) y Southern Copper Corporation (desde el 2004).

En una reciente mesa redonda organizada por el programa Desde la Cúpula de El Comercio, Palomino enfatizó la importancia de contar con un BCR autónomo. “El Banco Central tiene ciertas políticas orientadas a mantener la estabilidad de la moneda y del tipo de cambio. Esa estabilidad se ha retroalimentado durante años con políticas consistentes y con la gestión de Julio Velarde, lo que ha permitido construir una gran credibilidad”, dijo Palomino a este Diario.

MIGUEL PALOMINO, PRESIDENTE DEL IPE. FOTOS: ALESSANDRO CURRARINO / GEC

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Inés Marylin Choy Chong es una economista de carrera en el BCR, donde ingresó en 1977 tras culminar el Curso de Extensión Universitaria. Ha sido gerenta central de Operaciones de la entidad monetaria desde 1994 y llegó a ocupar la gerencia general del banco entre agosto del 2020 y febrero del 2021.

Choy es, también, miembro del Directorio del BCR desde noviembre de 2021, tras haber sido designada por el Congreso de la República anterior junto con Daniel Macera y Carlos Oliva (quien falleció en mayo de este año). Hasta la fecha, la economista estuvo desempeñándose como vicepresidenta del Directorio del Banco Central.

La nombrada directora cuenta, asimismo, con una maestría en Economía de la Rice University y es licenciada en Economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Adicionalmente ha seguido diversos cursos de capacitación en el exterior, según se consigna en el portal del BCR.

FOTOS DE LA CONFERENCIA SOBRE INCLUSION ECONOMICA ORGANIZADA POR COFIDE. / MANUEL MELGAR

Gustavo Adolfo Yamada Fukusaki, por su parte, es economista y profesor principal de la Universidad del Pacífico, con maestría y doctorado en Economía por la Universidad de Columbia. Actualmente se desempeña como vicerrector de Investigación de dicha institución educativa.

Al igual que Palomino y Choy, Yamada consigna, también experiencia en el Banco Central: fue miembro del Directorio entre diciembre del 2013 y agosto del 2016; y fue nombrado nuevamente como director para el período 2016-2021.

Yamada es reconocido por investigar temáticas relacionadas al empleo y educación. Anteriormente trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) entre noviembre de 1999 y enero del 2003 y en el Fondo Monetario Internacional (FMI) entre setiembre de 1998 y octubre de 1999. También ocupó el cargo de viceministro de Promoción Social en el Ministerio de Trabajo y Promoción Social de abril de 1996 a julio de 1998.

Gustavo Yamada, Vicerrector de Investigación de la Universidad del Pacífico. / JOEL ALONZO

El economista cuenta, asimismo, con una maestría y un doctorado en Economía de la Universidad de Columbia, y es bachiller y licenciado en Economía de la UP.

En su última entrevista con El Comercio, Yamada criticó la desvalorización de la educación técnica en el Perú; un factor que se ubica dentro de los obstáculos para el repunte del empleo juvenil. El economista instó, en esa lína, a que los jóvenes busquen y apuesten por carreras que sean demandadas en el mercado laboral.