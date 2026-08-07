Por Redacción EC

Mediante la Resolución Suprema N° 250-2026-PCM, el gobierno de Keiko Fujimori designó a tres nuevos directores del Banco Central de Reserva (BCR) que se suman al Directorio liderado por Julio Velarde.

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