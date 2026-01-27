El Poder Ejecutivo designó hoy a Nilo Rubén Pereira Torres como nuevo viceministro de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas (Minem), en reemplazo de Francisco Martín Mendoza Saldarriaga.

La designación se dio Mediante la Resolución Suprema N° 006-2026-EM publicada en el diario El Peruano.

El nuevo viceministro se desempeñó como gerente general de la empresa de energía eléctrica, Electro Oriente S.A. (Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A.).

Además, mediante la Resolución Suprema N° 005-2026-EM, se aceptó la renuncia de Francisco Mendoza Saldarriaga, quien estuvo al frente del Viceministerio de Electricidad desde setiembre del 2025.

Ambas resoluciones supremas fueron rubricadas por el presidente de la República, José Jerí , y el ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo de la Cruz.