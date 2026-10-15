El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló que transfirió los recursos para financiar el subsidio a los mototaxistas de Loreto, Ucayali y Madre de Dios, como medida de apoyo frente al alza del precio de los combustibles y que impacta en los costos de operación de este servicio de transporte esencial para la actividad económica de estas regiones.

MÁS INFORMACIÓN: Pensionistas de la ONP recibirán su pensión en casa desde este jueves 15 de octubre

De esta manera, el MEF transfirió hoy S/16.023.000 con cargo a su reserva de contingencia, para cumplir con la entrega de los subsidios de S/4 soles por galón de combustible a los conductores de vehículos automotores menores de categoría L5 (mototaxis).

Mediante Resolución Ministerial N° 469-2026-EF/41, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, se autorizó esta partida otorgada a favor del del Banco de la Nación, que se encargará de su canalización. La norma indica que los recursos de la transferencia financiera no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son autorizados.

TE PUEDE INTERESAR: Indecopi advierte que rechazar injustificadamente pagos con monedas o billetes podría vulnerar derechos de consumidores

Cabe indicar que este subsidio económico y temporal en los departamentos de Loreto, Ucayali y Madre de Dios se otorga en el marco de la implementación del Decreto de Urgencia 011-2026 que contempla un beneficio de S/4 por cada galón de gasolina o gasohol adquirido por los mototaxistas, hasta por un máximo de S/100 mensuales por beneficiario y por un período de vigencia de tres meses.

Las compras de combustible deben realizarse en Loreto, Ucayali o Madre de Dios, en establecimientos que cuenten con inscripción vigente en el Registro de Hidrocarburos de Osinergmin, y deben estar sustentadas con un comprobante electrónico de pago.

El registro es completamente digital y no requiere usuario ni contraseña. Para realizarlo, el conductor deberá ingresar los datos de su licencia de conducir, de su vehículo y del comprobante electrónico de pago correspondiente a la compra de combustible.