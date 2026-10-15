Las regiones son Loreto, Ucayali y Madre de Dios. (Foto: GEC)
Las regiones son Loreto, Ucayali y Madre de Dios. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló que transfirió los recursos para financiar el subsidio a los mototaxistas de Loreto, Ucayali y Madre de Dios, como medida de apoyo frente al alza del precio de los combustibles y que impacta en los costos de operación de este servicio de transporte esencial para la actividad económica de estas regiones.

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