Recibos de agua: Aprueban fraccionar incrementos hasta el 2027, ¿cómo variará los recibos cada mes?

El Gobierno promulgó hoy el decreto supremo que regula el fraccionamiento excepcional del cobro del incremento tarifario en los recibos de agua y saneamiento en clase residencial, y que podría prolongarse hasta diciembre del 2027.

Mediante el Decreto Supremo N°002-2026-VIVIENDA, publicado en el diario El Peruano, se señala que el objetivo es “establecer el fraccionamiento del cobro del incremento tarifario aprobado en el marco del procedimiento de rebalanceo tarifario, conforme al marco normativo vigente, a fin de incorporar mecanismos de gradualidad de cobro para los usuarios de la clase residencial”.

De esta manera, se dispone que “excepcionalmente, las empresas prestadoras de servicios de agua potable y saneamiento (EPS) pueden fraccionar, hasta diciembre del 2027, el cobro de los incrementos tarifarios correspondientes al primer semestre del 2026, aprobados en el marco del procedimiento de rebalanceo tarifario”.

Cabe precisar que dicha excepcionalidad solo es aplicable a los usuarios de la clase residencial, quienes pueden solicitar la inaplicación del fraccionamiento a través de los canales que las EPS habiliten para tal fin.

La EPS informarán mensualmente a la Sunass sobre la aplicación del fraccionamiento a que se refiere el presente artículo, dentro de los primeros 15 días calendario de cada mes. Los usuarios de la clase no residencial pueden solicitar las facilidades de pago a la EPS correspondiente.