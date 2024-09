El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, indicó en conferencia de prensa que se está evaluando la posibilidad de que Petro-Perú sea gestionado por un gestor privado a través de un Project Management Office (PMO). Además, no descartó la posibilidad de hacer cambios en el directorio de la empresa.

“El hecho cierto es que Petro-Perú en este momento se encuentra en una situación en la cual adquirió una serie de deudas significativamente grandes que requieren medidas absolutamente inmediatas y drásticas. En primer lugar, Petro-Perú tiene un problema de gobernanza, la institucionalidad en Petro-Perú se encuentra atravesando por una situación sumamente frágil”, comentó el premier.

Asimismo, agregó que la sucesión constante de gerente general, miembros del directorio y de presidentes del directorio de Petro-Perú “no hacen sino reflejar con absoluta claridad este problema”.

Adrianzén también indicó que la presidenta Dina Boluarte ha descartado “de manera categórica” que Petro-Perú vaya a ser privatizada. Agregó que se está terminando de evaluar la posibilidad de que sea un PMO.

“Petro-Perú va a reformar su sistema de gestión y se está terminando de evaluar la posibilidad de que sea un PMO que pueda ser previamente seleccionado en el mercado internacional y traído y contratado expresamente para llevar adelante esta tarea de resurgimiento a partir de una nueva visión empresarial de Petroperú”, remarcó el presidente de la PCM.

El objetivo es, en palabras del premier, “redoblar esfuerzos para dotar de los recursos financieros que Petro-Perú requiera para seguir operando, bajo la dirección y supervisión de un PMO que garantice eficiencia y eficacia”.

Cabe recordar que en mayo, el actual directorio de Petro-Perú consideró que una gestión privada para la empresa iba a ser la mejor opción para lograr su autosostenibilidad financiera, sin que ello signifique una privatización de la compañía pública.

Ello también estaba comprendido en ocho medidas que había aprobado el directorio en junio.

Asimismo, en mayo, el titular del Ministerio de Energía y Minas, Rómulo Mucho, se había mostrado a favor de que haya un gestor privado que dirija las riendas de la compañía.

Durante la conferencia de prensa, Adrianzén añadió que Petro-Perú necesita de una línea de crédito para mantener el sistema de compra de combustible.

¿Cambios en el directorio?

Por otro lado, Adrianzén no descartó hacer cambios en el directorio de Petro-Perú estatal. “Probablemente, esto no lo descartamos, tengamos que hacer algunos ajustes también en el directorio de Petro-Perú. Eso no está definido aún, pero quizá tengamos que recurrir también a ello como una fórmula”, subrayó.

Cabe recordar que en los últimos días hubo información -como lo informó El Comercio- de una posible remoción del directorio liderado por Oliver Stark.

Además, el último martes Mucho había aclarado que por el momento no iban a haber cambios en el directorio de Petro-Perú.