Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agraria y Riego,informó que el Gobierno emitirá hoy un Decreto Supremo que permitirá transferir alrededor de S/450 millones para poder atender 380 puntos críticos adicionales ante las medidas de prevención frente al fenómeno de El Niño.

Vinelli, precisó en una entrevista en Canal N, que estos recursos se sumarán a los 60 puntos críticos que ya habían sido identificados por el Ejecutivo, con el objetivo de continuar los trabajos de descolmatación y limpieza de los cauces de los ríos.

Además, indicó que el Gobierno tiene identificados alrededor de 1.700 puntos críticos a nivel nacional. Sin embargo, actualmente se han presupuestado recursos para intervenir aproximadamente 540 puntos, por lo que el Ejecutivo busca incorporar al sector privado para ampliar la cobertura de estas acciones.

El titular del Midagri explicó que las empresas privadas podrán participar mediante donaciones directas o a través de un mecanismo de “servicios por impuestos”, cuya normativa viene siendo elaborada por el Gobierno.

Dicho mecanismo permitirá que las empresas ejecuten trabajos como descolmatación y enrocado, y posteriormente puedan compensarlos mediante certificados la devolución del pago por impuestos. Asimismo, señaló que el Gobierno ya viene realizando trabajos de limpieza y descolmatación en Piura, Lambayeque y Tumbes, además de trabajos previstos en La Libertad, Áncash, Lima, Ica y Arequipa.

Según explicó, estas acciones buscan reducir el riesgo de desbordes ante eventuales lluvias de gran intensidad y proteger, en primer lugar, la vida de las personas, seguida de las viviendas y la infraestructura pública y privada.

En Lima, además, se prevé la instalación de 10 mallas que se encontraban almacenadas en Santa Eulalia. Estas estructuras permitirían retener rocas ante eventuales huaicos o deslizamientos y reducir su impacto en las zonas ubicadas en las partes bajas.