Estos recursos se sumarán a los 60 puntos críticos que ya habían sido identificados por el Ejecutivo. Foto: GEC.
Estos recursos se sumarán a los 60 puntos críticos que ya habían sido identificados por el Ejecutivo. Foto: GEC.
/ SYSTEM
Por Redacción EC

Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agraria y Riego,informó que el Gobierno emitirá hoy un Decreto Supremo que permitirá transferir alrededor de S/450 millones para poder atender 380 puntos críticos adicionales ante las medidas de prevención frente al fenómeno de El Niño.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.