Más de 350.000 trabajadores contratados bajo el régimen CAS podrán acceder desde julio 2026 a la gratificación por Fiestas Patrias, tras la publicación del Decreto Supremo N.° 142-2026-EF en el diario oficial El Peruano. La norma, aprobada por el Gobierno a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), establece también el procedimiento para implementar la gratificación por Navidad y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) en las entidades del sector público.

La gradualidad permitirá que la gratificación por Fiestas Patrias alcance este mes a todos los trabajadores CAS. Asimismo, la norma dispone que la CTS será abonada cuando concluya el vínculo laboral con la entidad pública.

“Con esta norma hacemos posible que el beneficio llegue desde julio a todos los trabajadores CAS. La aplicación gradual del monto permitirá avanzar en el reconocimiento de este derecho con responsabilidad, preservando la sostenibilidad de las finanzas del país”, destacó el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas.

Para el 2026, la base de cálculo de la gratificación será equivalente al 10% de la remuneración mensual que perciba el trabajador y, en ningún caso, el monto podrá ser inferior a S/300, conforme a lo establecido en la Ley N.° 32732. La base de cálculo del beneficio se incrementará progresivamente en los siguientes años fiscales, hasta alcanzar el equivalente al 100% de una remuneración mensual a partir de 2030.

Además, la norma detalla que, para acceder al beneficio, el servidor deberá encontrarse prestando servicios, de vacaciones, con licencia con goce de remuneraciones o percibiendo los subsidios correspondientes de la seguridad social en salud. De igual forma, regula el pago proporcional para quienes cuenten con menos de seis meses de servicios y la gratificación trunca cuando el vínculo laboral concluya antes de la fecha de pago o cuando en la fecha de pago el servidor se encuentre de licencia sin goce de remuneraciones.

“Con esta norma hacemos posible que el beneficio llegue desde julio a todos los trabajadores CAS. La aplicación gradual del monto permitirá avanzar en el reconocimiento de este derecho con responsabilidad, preservando la sostenibilidad de las finanzas del país”, destacó el ministro de Economía y Finanzas,.