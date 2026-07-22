Para el 2026, la base de cálculo de la gratificación será equivalente al 10% de la remuneración mensual que perciba el trabajador y, en ningún caso, el monto podrá ser inferior a S/300, conforme a lo establecido en la Ley N.° 32732. (Foto: Andina - Difusión)
Para el 2026, la base de cálculo de la gratificación será equivalente al 10% de la remuneración mensual que perciba el trabajador y, en ningún caso, el monto podrá ser inferior a S/300, conforme a lo establecido en la Ley N.° 32732. (Foto: Andina - Difusión)
Por Redacción EC

Más de 350.000 trabajadores contratados bajo el régimen CAS podrán acceder desde julio 2026 a la gratificación por Fiestas Patrias, tras la publicación del Decreto Supremo N.° 142-2026-EF en el diario oficial El Peruano. La norma, aprobada por el Gobierno a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), establece también el procedimiento para implementar la gratificación por Navidad y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) en las entidades del sector público.

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