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Resumen

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El MEF plantea la medida para evitar la quiebra de empresas que no puedan sostener sus operaciones y anuncia bonos para los trabajadores afectados. (Foto: Andina)
El MEF plantea la medida para evitar la quiebra de empresas que no puedan sostener sus operaciones y anuncia bonos para los trabajadores afectados. (Foto: Andina)
Por Fiorella Gil Mena

El Gobierno evalúa aplicar la suspensión perfecta de labores para evitar que las empresas afectadas por el fenómeno de El Niño quiebren ante una eventual paralización de sus actividades o una caída de sus ingresos. La medida, similar a la que se dictó durante la pandemia del COVID-19, implicaría la interrupción temporal del pago de remuneraciones sin extinguir el vínculo laboral, estaría acompañada de bonos para los trabajadores afectados, según explicó el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba.

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