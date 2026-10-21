Juan Sheput, ministro de Trabajo, anunció que se evalúa aplicar la suspensión perfecta de labores y dar apoyo económico y legal a las empresas afectadas por el fenómeno de El Niño.

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De acuerdo con Sheput, el fenómeno podría obligar a las empresas a paralizar su producción y poner en riesgo los empleos de sus trabajadores.

Desde la ciudad de Arequipa, el ministro de Trabajo señaló que el Gobierno evalúa medidas para aliviar las cargas de las empresas, entre ellas la suspensión perfecta de labores.

Así como apoyo legal o financiero, aunque estas alternativas aún están en evaluación.

“Es absolutamente cierto, a partir de la data que estamos manejando, que este fenómeno El Niño va a tener cualidades, características, excepcionales. Va a ser un meganiño, va a ser altamente destructivo”, declaró Sheput.

El Gobierno también prepara una normativa para compensar a los sectores afectados, incluidas las micro y pequeñas empresas, en coordinación con los ministerios de la Producción y de Economía.