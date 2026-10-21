Desde la ciudad de Arequipa, el ministro de Trabajo agregó que también se evalúa dar apoyo financiero y legal a las empresas afectadas. (EFE/ Malú Ramahí).
Desde la ciudad de Arequipa, el ministro de Trabajo agregó que también se evalúa dar apoyo financiero y legal a las empresas afectadas. (EFE/ Malú Ramahí).
Por Redacción EC

Juan Sheput, ministro de Trabajo, anunció que se evalúa aplicar la suspensión perfecta de labores y dar apoyo económico y legal a las empresas afectadas por el fenómeno de El Niño.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.