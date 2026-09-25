El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, anunció que el Poder Ejecutivo analiza la aprobación de un proyecto de ley de crédito suplementario destinado a financiar acciones de prevención frente al Fenómeno El Niño y atender diversos requerimientos prioritarios en el país.

La iniciativa contempla incrementar a S/ 700 el subsidio bimestral que otorga el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 a más de 700 mil adultos mayores en condición de extrema pobreza, además de destinar recursos para mejorar la logística de la Policía Nacional del Perú en su lucha contra el crimen organizado.

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Asimismo, incluye la generación de nuevos puestos de trabajo temporal mediante el programa Llamkasun Perú del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, junto con la adquisición de kits escolares integrados por indumentaria, calzado, mochilas y útiles educativos para familias de escasos recursos.

El titular del gabinete ministerial ofreció estas declaraciones al término de la primera sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en la sede del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, precisando que la propuesta económica deberá ser ratificada por el Consejo de Ministros antes de su remisión formal al Congreso.

En cuanto a la gestión de emergencias, sostuvo que las precipitaciones registradas en el norte y sur del territorio nacional alcanzan valores superiores a los promedios históricos, motivo por el cual el Gobierno prevé la instalación preventiva de albergues para la población ubicada en las cercanías de los cauces de ríos expuestos a eventuales desbordes.

La jornada de trabajo contó con la presencia de los titulares del Interior, Salud, Desarrollo Agrario y Riego, Desarrollo e Inclusión Social, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, además de representantes de Vivienda, Defensa, Ambiente y organismos técnicos especializados en gestión del riesgo de desastres.