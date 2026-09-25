La propuesta será evaluada por el Consejo de Ministros antes de ser enviada al Congreso | Foto: Difusión
La propuesta será evaluada por el Consejo de Ministros antes de ser enviada al Congreso | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, anunció que el Poder Ejecutivo analiza la aprobación de un proyecto de ley de crédito suplementario destinado a financiar acciones de prevención frente al Fenómeno El Niño y atender diversos requerimientos prioritarios en el país.

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