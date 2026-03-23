Resumen

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“Estamos viendo esa posibilidad”, señaló el premier. (Foto: PCM)
“Estamos viendo esa posibilidad”, señaló el premier. (Foto: PCM)
/ JUANPA AZABACHE
Por Redacción EC

Luis Arroyo, presidente del Consejo de Ministros, indicó que el Gobierno se plantea la posibilidad de dar bonos a los transportistas si es que se agrava la situación respecto al alza de precios de los combustibles ante el conflicto en Medio Oriente.

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