Luis Arroyo, presidente del Consejo de Ministros, indicó que el Gobierno se plantea la posibilidad de dar bonos a los transportistas si es que se agrava la situación respecto al alza de precios de los combustibles ante el conflicto en Medio Oriente.

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“Estamos viendo esa posibilidad”, señaló el premier en Panorama. Además, informó que sostendrá reuniones con transportistas para atender sus demandas, especialmente frente al alza del combustible y los problemas de inseguridad y extorsión.

Asimismo, manifestó que uno de los principales objetivos de su administración será combatir la delincuencia. El titular de la PCM también se refirió a su designación en el cargo.

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Sostuvo que desconocía que sería el reemplazo de Denisse Miralles, exjefa del Gabinete. “No sabía que yo iba a ser el reemplazo de Denisse Miralles”, declaró.

Por otro lado, se pronunció sobre el estado de salud del presidente José María Balcázar, asegurando que se encuentra en buenas condiciones y cumpliendo diversas actividades.