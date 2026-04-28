Durante la mañana, a su salida del Congreso, el presidente de Petro-Perú, Roger Arévalo, dijo que la petrolera estatal requiere un financiamiento por más de US$2.000 millones y que el Ejecutivo ya está al tanto de esta necesidad.

El funcionario señaló que se necesita esa inyección “para ayer”, y que en caso no puedan contar con apoyo “en los primeros días de mayo paramos todo”. Este pedido se da en medio de la tensión global por el cierre del Estrecho de Ormuz (Irán), que está generando una crisis energética en el globo.

“El Ejecutivo sabe lo que tiene que hacer”, señaló, en referencia a un eventual apoyo financiero.

Arévalo agregó que el pedido se produce en un momento crítico para la compañía, ya que advirtió que la refinería de Iquitos ya se encuentra paralizada por falta de combustible, mientras que las de Talara y Conchán enfrentan riesgo de detener operaciones en los próximos días si no se adoptan medidas urgentes.

Así, el Gobierno peruano se encuentra evaluando un nuevo desembolso de recursos para Petro-Perú.

José Reyes, ministro de Comercio Exterior y Turismo, sostuvo que, en efecto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Energía y Minas analizan este posible financiamiento.

“Lo que nosotros hemos informado, desde el Consejo de Ministros, es que no vamos a privatizar (Petro-Perú), pero sí vamos a buscar que se efectúe una organización que permita generar mayor eficacia a los procesos”, dijo a Canal N.

Apoyo estatal

La posibilidad de un nuevo desembolso se suma a una serie de intervenciones recientes del Estado para sostener a Petro- Perú. En marzo, el propio Ejecutivo ya había adelantado que se preparaba una inyección de capital superior a S/500 millones para recuperar la capacidad operativa de la empresa .

Además, en lo que va del año, el Gobierno ha aprobado transferencias como los S/240 millones destinados a su reorganización financiera y otros montos menores para garantizar operaciones específicas, en medio de una compleja situación de liquidez.