Resumen

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ProInversión descartó que la reorganización de Petroperú sea una privatización encubierta. (Imagen: Andina)
ProInversión descartó que la reorganización de Petroperú sea una privatización encubierta. (Imagen: Andina)
Por Redacción EC

Durante la mañana, a su salida del Congreso, el presidente de Petro-Perú, Roger Arévalo, dijo que la petrolera estatal requiere un financiamiento por más de US$2.000 millones y que el Ejecutivo ya está al tanto de esta necesidad.

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