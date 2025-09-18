El Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego anunció la apertura del mercado de Brasil para la fresa peruana, considerado el tercer mayor comprador de frutas del mundo.

“Estos son los resultados del trabajo que viene realizado el Gobierno para que los productos peruanos ingresen a más mercados del mundo. La fresa peruana, reconocida por su calidad y sabor, ahora podrá llegar a las mesas de millones de brasileños”, manifestó el ministro Ángel Manero.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Las gestiones de acceso para este producto peruano estuvieron a cargo del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), que trabajó conjuntamente con el Midagri; quien concretó este logro tras una reunión técnica bilateral con el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA) de Brasil.

Con este nuevo destino, el Perú suma un mercado de alto potencial, valorizado en más de US$14.000 millones anuales en importaciones de frutas frescas, lo que consolida su posicionamiento estratégico en la región y en el mundo.

Cabe destacar que en los últimos cinco años, el país ha exportado fresa fresca a seis mercados internacionales, entre ellos España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Países Bajos, con más de 1,460 toneladas enviadas, siendo España el principal destino con el 85% del total exportado.

La principal zona productora de fresa en el Perú es Lima, con cerca del 80% de la superficie cultivada. Otras regiones como Arequipa, Apurímac, Áncash, La Libertad, Moquegua y Cusco vienen consolidando su presencia en el sector. Recientemente, se han incorporado nuevas áreas productivas en Puno, fortaleciendo así la diversificación territorial de la producción nacional.

Las estrategias incluyen el desarrollo de productos con mayor valor agregado, titulación gratuita, la creación de nuevas industrias, financiamiento de planes de negocio, el impulso a la agroexportación, el cumplimiento de normativas internacionales y la apertura a nuevos mercados en Asia; fomentando la innovación y la colaboración público-privada para un crecimiento económico sostenible.

De acuerdo con lo establecido, la norma oficial brasileña que aprueba los requisitos fitosanitarios será publicada en el Diario Oficial de Brasil en los próximos siete días.

Durante la reunión bilateral también se lograron avances para la próxima apertura de otros productos agrícolas peruanos, como plantas de arándano, frambuesa, mora, zarzamora y flores cortadas de tulipán.